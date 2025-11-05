Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền

TPO - Tại Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các dự án luật, nghị quyết đang được trình Quốc hội, đồng thời cho ý kiến về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 4 đợt, được khai mạc vào chiều ngày 5/11. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm các dự án: Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;

Cùng với đó là nhóm các dự án: Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi);

Nhóm các dự án Luật Báo chí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)…cũng được cho ý kiến tại phiên họp này.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết dự kiến và phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai…

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra, Quốc hội cũng đã dành thời gian xem xét quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền: Bầu chủ nhiệm các ủy ban, phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 3 bộ trưởng.