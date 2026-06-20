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UPRIZE "náo loạn" thảm đỏ Fashion Week, giúp một thương hiệu Việt "lên xu hướng"

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HHTO - UPRIZE được nhận xét "đạt đỉnh phong độ" trong lần đầu đổ bộ thảm đỏ Vietnam International Fashion Week. NTK Tom Trandt Minh Đạo của thương hiệu Môi Điên có chia sẻ đáng chú ý về BEX Cường Bạch.

Trong ngày khai mạc của Vietnam International Fashion Week 21st Edition (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21) 2026, nhóm nhạc tân binh UPRIZE là cái tên hút thảo luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

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Chủ đề về tạo hình thảm đỏ của 7 chàng tân binh hút tới hơn 7000 bài đăng thảo luận trên nền tảng Threads. Cộng đồng người hâm mộ nhận xét đây là diện mạo đạt đỉnh phong độ nhất của nhóm trong thời gian gần đây.

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Xuất hiện trong thiết kế của local brand Môi Điên, bảy thành viên UPRIZE mang đến một tổng thể đậm chất đường phố (streetwear) nhưng được nâng tầm bằng tinh thần avant-garde.

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Các set đồ ghi điểm khi cân bằng giữa sự nổi loạn và tính ứng dụng. Denim là chất liệu chủ đạo, kết hợp cùng các mảng patchwork, kỹ thuật ghép nối thủ công, bèo nhún được xử lý ngẫu hứng. Chất liệu mềm mại không làm mất đi vẻ nam tính, mà tạo nên hiệu thị giác ấn tượng cho từng thiết kế.

Theo chia sẻ từ Giám đốc sáng tạo Trí Minh Lê, chủ đề lần này được xây dựng dựa trên hình ảnh Falling Angel - những thiên thần sa ngã. Mỗi thành viên đều được "đánh dấu nhận diện" bằng các vệt mark trang điểm tạo điểm nhấn.

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Cùng lăng xê một thiết kế áo khoác denim kẻ sọc dọc, LEON Long Hoàng và LAVM Lâm Anh mang tới hai tinh thần tương phản. LEON hướng đến cảm giác năng động và thanh lịch. Trong khi đó, "trai Bách Khoa" Lâm Anh gây thương nhớ cùng áo xuyên thấu táo bạo.

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BEX Cường Bạch là thành viên nhận nhiều lời khen nhất từ các tín đồ thời trang. Anh diện bộ trang phục trắng với hàng loạt chi tiết dựng nổi. Khí chất sắc lạnh cùng vóc dáng cân đối giúp nam ca sĩ "cân" được thiết kế vốn rất kén người mặc.

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NTK Tom Trandt Minh Đạo tiết lộ BEX Cường Bạch là thành viên anh yêu thích từ những ngày đầu tiên. "Bộ đồ không khó mặc, miễn là bạn đủ cá tính để chinh phục chúng." - Founder Môi Điên nói về phần thể hiện của Cường Bạch.

Tương tác sôi nổi của cộng đồng người hâm mộ cũng góp phần giúp buổi trình diễn của thương hiệu Môi Điên lọt top thịnh hành trên nền tảng Threads.

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Sau thảm đỏ, UPRIZE tiếp tục gây chú ý khi biểu diễn mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21. Nhóm lần đầu trình diễn trực tiếp ca khúc Exposure, "over hợp" với tinh thần sàn catwalk.

Khác với tạo hình cầu kỳ trước đó, UPRIZE chuyển sang trang phục đen trắng tối giản hơn. Những thiết kế tập trung vào phom dáng rộng, kỹ thuật xếp lớp và tính chuyển động giúp các thành viên dễ dàng thực hiện vũ đạo mà vẫn giữ được tinh thần thời trang.

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Loạt hình ảnh sân khấu do Getty Images ghi lại cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khán giả đánh giá UPRIZE thể hiện phong thái ngày càng chuyên nghiệp, đặc biệt ở khả năng kết nối giữa âm nhạc và thời trang.

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MIDI
#UPRIZE #Fashion Week #Môi Điên #AVIFW 2026 #Tom Trandt Minh Đạo #Trí Minh Lê #thảm đỏ Vietnam International Fashion Week

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