Tuyên truyền sâu rộng phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo' trong ngành cao su

Ngày 18/3, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp cùng Đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã có buổi làm việc với Báo Tiền Phong nhằm trao đổi nội dung tuyên truyền về phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên ngành cao su.

Buổi làm việc có sự góp mặt của đại diện Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam cùng các phóng viên Báo Tiền Phong. Bên cạnh đó, chương trình còn có các đoàn viên tiêu biểu trong phong trào sáng tạo trẻ, trong đó có cá nhân đạt giải tại các cuộc thi cấp Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Nguyễn

Tại buổi làm việc, ông Trần Đình Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam nhìn nhận, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được triển khai sâu rộng trong toàn tập đoàn. Nhiều công trình, sáng kiến hay xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh hơn để lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả đến đông đảo đoàn viên và xã hội.

Ông Minh thông tin thêm, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là đơn vị duy nhất trong tập đoàn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật. Hiện nay, viện không chỉ tập trung vào cây cao su mà còn mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, với các sản phẩm nuôi cấy mô như chuối, dứa và cây giống.

Ngoài ra, đơn vị còn đang lưu trữ quỹ gen cao su quy mô lớn với hơn 3500 giống nguyên bản có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nhiều giống trong số đó hiện không còn tồn tại ở nơi bản địa. Do vậy, ông Minh đề xuất đoàn công tác ghi hình thực tế ngay tại viện, bắt đầu từ các phòng thí nghiệm đến khu vực vườn cây thực nghiệm với diện tích khoảng 700 ha. "Đây là những công việc chuyên môn đặc thù, phản ánh rõ nét vai trò của tuổi trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học", ông Minh nói.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Giàu - Bí thư Đoàn Cơ sở Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, để tạo ra một giống cao su mới cần thời gian từ 25 đến 30 năm, trải qua nhiều giai đoạn từ lai tạo, tuyển chọn đến thử nghiệm và đưa vào sản xuất. Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

Bà Phạm Thị Ngọc Giàu - Bí thư Đoàn Cơ sở Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Nguyễn

Từ những chia sẻ trên, đoàn công tác mong muốn sẽ truyền thông sâu rộng hơn phong trào sáng tạo trẻ, làm rõ vai trò của thanh niên trong đổi mới sáng tạo, cũng như định hướng ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành cao su thời gian tới.

Mục tiêu lâu dài là tăng cường lan tỏa các giá trị tích cực của tuổi trẻ ngành cao su, góp phần khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới.