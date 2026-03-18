Gặp gỡ cha đẻ của biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Lý Anh Tuấn - đoàn viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã cách điệu con số XIII thành một biểu tượng bàn tay khát vọng vươn xa, giúp biểu trưng của anh vinh dự được sử dụng chính thức tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

"Tay ngang" ẵm giải Đặc biệt

Giữa hơn 250 tác phẩm dự thi đến từ 125 tác giả trên khắp cả nước, thiết kế của anh Lý Anh Tuấn xuất sắc giành giải Đặc biệt tại cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngay khi ra mắt, biểu trưng đã gây ấn tượng với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, những đường nét gãy gọn và dứt khoát, mang đậm hơi thở của kỷ nguyên số.

Đằng sau thành công ấy là câu chuyện về một người “tay ngang” trong lĩnh vực thiết kế nhưng lại mang trong mình tư duy sáng tạo nhạy bén.

Tác phẩm của anh Lý Anh Tuấn đoạt giải đặc biệt và được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, anh Lý Anh Tuấn không phải là một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Chính điều ấy trở thành điểm đặc biệt khi anh tiếp cận thiết kế bằng góc nhìn mới mẻ, gắn chặt với hơi thở thời đại.

Tác phẩm đoạt giải Đặc biệt của anh được xây dựng trên nền tảng cách điệu chữ số XIII bằng ngôn ngữ đồ họa hiện đại, với các đường nét mạnh mẽ, rõ ràng, dễ nhận diện.

Nhưng điều làm nên “linh hồn” của logo không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở thông điệp mà nó truyền tải. Hình ảnh vi mạch điện tử được lồng ghép như biểu tượng của công nghệ, chuyển đổi số và sự kết nối không giới hạn. Bên cạnh đó là những đường nét gợi lên sự liên tưởng đến cánh tay khát vọng, cánh chim vươn cao, biểu trưng cho tinh thần năng động, sáng tạo và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng của mình, anh Lý Anh Tuấn bày tỏ: “Tôi nghĩ công nghệ và trí tuệ chính là hai vũ khí sắc bén của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới. Logo cũng thể hiện tinh thần đổi mới, bắt nhịp thời đại và ứng dụng AI. Tôi muốn dùng ngôn ngữ của cấu trúc vi mạch để thể hiện rằng tuổi trẻ Việt Nam đã làm chủ công nghệ, sẵn sàng chạy đua với tốc độ phát triển của thế giới”.

Khi bắt tay vào thiết kế biểu tượng này, anh Tuấn hình thành ý tưởng dựa trên định hướng phát triển của đất nước và bám sát chủ đề này. Vì đây là thiết kế dành cho Đại hội Đoàn toàn quốc, anh chú trọng những đường nét mạnh mẽ, bố cục chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo sự đơn giản, dễ nhớ và dễ nhận diện. Riêng con số XIII, anh đã biến tấu, kết hợp hài hòa với những ý kiến đóng góp từ các bạn đoàn viên khác. Anh Tuấn thử nhiều hướng, chỉnh sửa các chi tiết chưa phù hợp cho đến khi chọn được phương án tốt nhất mang đi dự thi.

“Với tôi, linh hồn của biểu trưng chính là sự phản chiếu định hướng phát triển của đất nước. Chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, nên đây là yếu tố cốt lõi mà tôi muốn thể hiện trong tác phẩm của mình", anh Tuấn nói.

Nhìn thấy biểu trưng sẽ thấy chính mình

Quá trình thực hiện tác phẩm cũng là một hành trình kiên trì và mang tính tập thể. Dù ý tưởng ban đầu xuất phát từ cá nhân, anh Tuấn đã chủ động tham khảo, trao đổi với các đoàn viên khác trong tập đoàn để hoàn thiện sản phẩm. "Những giờ làm việc ngoài giờ, những lần chỉnh sửa liên tục đã giúp tôi từng bước định hình nên thiết kế", anh Tuấn bộc bạch.

Từ một người không chuyên, bận rộn với công việc nghiên cứu, Lý Anh Tuấn vẫn dành thời gian theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi. Anh cho rằng, bất kỳ ai cũng có thể thử sức sáng tạo nếu có đủ sự tự tin và tinh thần cầu tiến. Bí quyết để làm nên một tác phẩm có giá trị là nắm vững các nguyên tắc thị giác cơ bản như sự đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, cùng với việc bám sát chủ đề.

Anh Lý Anh Tuấn (thứ tư từ trái sang) nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: Phạm Nguyễn

Không phải là người thiết kế chuyên nghiệp, mọi kiến thức về công cụ đồ họa, anh Tuấn đều tự học qua mạng để phục vụ công việc. Thế nhưng khi có cơ hội tạo một tác phẩm đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên ngành cao su, anh quyết định thử sức.

Dù công việc bận rộn, anh Tuấn vẫn dành những ngày nghỉ và buổi cà phê cuối tuần để tìm cảm hứng, bởi theo anh, muốn có ý tưởng tốt thì tinh thần phải lãng mạn. Niềm vui vỡ òa đến với người đoàn viên trẻ khi tác phẩm được chọn làm biểu trưng chính thức, mang về giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực này cho tuổi trẻ ngành cao su.

“Tôi mong biểu trưng này không chỉ nằm trên giấy mà sẽ sống trong mọi hành động của thanh niên. Tôi hy vọng mỗi đoàn viên, dù ở biên giới, hải đảo hay trên không gian mạng, nhìn thấy biểu trưng sẽ thấy chính mình ở đó, coi đây như hiệu lệnh để cùng kết nối, dấn thân và kiến tạo tương lai", anh Tuấn nói.