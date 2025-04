Tuyển sinh lớp 10: Bỡ ngỡ với những yêu cầu mới

TP - Kết quả các kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 năm 2025 cho thấy, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã tác động tới việc học, kiểm tra đánh giá trong trường học.

Lo lắng

Bà Phạm Thị Kim Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, kết quả các đợt kiểm tra môn Toán đối với học sinh lớp 9 của trường thấp hơn so với những năm trước. Về định dạng đề thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, theo bà Kim Huệ, năm nay, thí sinh thi tự luận, chưa thi trắc nghiệm như kì thi tốt nghiệp THPT. Điểm mới của đề thi tuyển sinh năm nay có phần thi xác suất thống kê. Bà Huệ đánh giá, so với chương trình giáo dục phổ thông 2006, chương trình 2018 ở môn Toán ít thay đổi nhất vì là môn khoa học cơ bản. Tuy nhiên, chương trình môn Toán hiện hành đang gây khó cho giáo viên do nhiều định lí giữa các SGK (ít nhất có 3 bộ SGK môn Toán lưu hành trong trường phổ thông) không thống nhất.

Các dạng bài Toán của chương trình 2018 không khác nhiều so với chương trình 2006 nhưng theo yêu cầu mục tiêu phát triển phẩm chất năng lực, học sinh phải chủ động, tăng kĩ năng tự học. Lứa học sinh đang học THCS hiện nay có đặc điểm 5 năm tiểu học học theo chương trình 2006, bước vào lớp 6, học chương trình 2018 nhưng phải trải qua 2 năm học trực tuyến vì COVID-19. Chính vì vậy, học sinh gặp khó khăn với những yêu cầu của chương trình mới như chủ động tự học, chủ động sáng tạo trong học tập. Trong khi đó, thời lượng luyện tập trên lớp cho học sinh của chương trình 2018 ít hơn chương trình cũ. Đây cũng lí giải vì sao điểm kiểm tra của học sinh không tốt. Bản chất của môn Toán, học sinh phải rèn luyện bằng cách làm bài tập. Nếu có nhiều tiết luyện tập hơn sẽ có kĩ năng tốt hơn.

Một trong những yêu cầu của môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là ứng dụng trong thực tế. Theo bà Phạm Thị Kim Huệ, trong đề thi, đề kiểm tra đánh giá của Hà Nội đã bắt đầu tiệm cận với yêu cầu này để học sinh dần làm quen.

Tín hiệu khởi sắc

Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố kết quả, phổ điểm của kì thi thử tuyển sinh lớp 10 năm 2025. Kì thi được tổ chức từ 29-30/3, với sự tham dự của trên 1.000 thí sinh. Mỗi thí sinh dự thi 3 bài bắt buộc: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên theo nhu cầu. Kết quả thi cho thấy, môn Toán không chuyên có 714/1.060 bài thi đạt từ 5 điểm trở xuống (chiếm trên 67%). Đối với bài thi Toán chuyên, có 270/312 bài đạt từ 5 điểm trở xuống, chiếm tỉ lệ 86,5%. Điểm trung bình của môn Toán chuyên 2,47. Có một bài thi đạt điểm cao nhất 9,25.

Chia sẻ với báo chí, TS Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho rằng, kết quả môn Toán không chuyên thực sự hơi lo lắng. Ông Dũng cho hay, đề thi môn không chuyên thường khá nhẹ, nếu học sinh không đạt 2 trở lên điểm thì chắc chắn có vấn đề, hoặc có thể nằm ở đề thi, ví dụ khó quá, lạ quá, hoặc nằm ở dạy và học, phát triển năng lực chưa tới.

TS Trần Nam Dũng khuyên học sinh khi lựa chọn thi vào các trường chuyên hoặc thi lớp chuyên của các Sở GD&ĐT cần xem khung chương trình, đề minh họa tương ứng để có sự chuẩn bị tốt hơn. Theo ông Dũng, từ các bài thi cụ thể, nhận thấy khả năng trình bày của đa số học sinh khá yếu. Ông Dũng chia sẻ bí quyết thi hiệu quả là luôn có mục tiêu tối thiểu và mục tiêu tối đa. Khi đã có mục tiêu, học sinh sẽ có chiến lược ôn và chiến thuật thi. Ông Dũng cho rằng, kết quả của các kì thi thử hay các kì thi khảo sát quan trọng nhất là học sinh đã xác định được đang ở đâu, có điểm mạnh điểm yếu thế nào, còn mắc những lỗi nào cần phải sửa, đã bỏ qua các cơ hội ra sao.

“Tôi thấy vui khi từ kết quả kì thi thử vừa qua đa số học sinh đã làm tốt bài toán đố, dạng toán mà những năm trước học sinh luôn gặp khó khăn. Đó là một điểm sáng. Có nhiều em làm bài chặt chẽ, trình bày sáng sủa. Đó là điểm sáng thứ hai”, ông Dũng nói. Ở chiều ngược lại, có một số điều ông Dũng muốn nhắc nhở học sinh ở phần trắc nghiệm, cần làm kĩ hơn để không bị mất điểm. Đa số ở phần này kiến thức tập trung lớp 9 và không quá khó, hoàn toàn có thể làm được mức 7, 8 câu. Các phần còn lại, học sinh cần rèn luyện kĩ, làm cẩn thận, nắm vững lí thuyết và cách vận dụng. Học sinh cần lưu ý đến yêu cầu của bài toán. TS Trần Nam Dũng khuyên học sinh nên xem lại cấu trúc đề và đề minh họa để có những ôn tập đúng trọng tâm hơn.