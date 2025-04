Hà Nội giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

TPO - Ngày 11/4, Sở GD&ĐT Hà Nội có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các Trường THPT chuyên. Năm học tới, 4 trường THPT chuyên sẽ tuyển 2.730 chỉ tiêu, giảm so với năm ngoái.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có 4 trường chuyên gồm: THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam; THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Sơn Tây.

4 trường chuyên này năm học tới được giao 2.730 chỉ tiêu với 78 lớp. So với năm ngoái, giảm 240 chỉ tiêu.

Lý do các trường chuyên năm nay giảm chỉ tiêu tuyển sinh so với năm ngoái là 2 trường THPT Chuyên Chu Văn An và THPT Chuyên Sơn Tây năm tới phải bỏ mô hình lớp không chuyên. Riêng trường Sơn Tây phải bỏ lớp tiếng Pháp. Ngoài ra, Trường Chu Văn An và Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam cũng đã bỏ các lớp song bằng tú tài.

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT chuyên của Hà Nội năm học 2025-2026 như sau:

Số thứ tự Tên trường THPT chuyên Chỉ tiêu tuyển sinh Số lớp 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam 840 24 lớp cho 13 môn chuyên 2 THPT Chuyên Chu Văn An 665 Tuyển 19 lớp cho 13 môn chuyên. 3 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ 700 Tuyển 20 lớp cho 11 môn chuyên 4 Trường THPT Chuyên Sơn Tây 525 15 lớp cho 9 môn chuyên

Năm nay Hà Nội có 4 trường THPT chuyên và tất cả các trường này sẽ tuyển 100% lớp chuyên, không tuyển hệ thường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội được tổ chức vào ngày 7-8/6 tới với 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Học sinh thi vào các lớp chuyên của Trường THPT chuyên sẽ dự thi vào ngày 9/6.