Tuổi trẻ TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

TPO - Hoạt động được thực hiện xuyên suốt để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tối 26/12, tại Khu công viên phần mềm Quang Trung, Thành Đoàn TPHCM phối hợp Công an thành phố, Quận ủy - UBND quận 12 tổ chức phát động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hoạt động nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố, phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện trong công tác phối hợp với các đơn vị chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, tham gia xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại úy Võ Thị Bích Phương - Phó Trưởng ban Ban Thanh niên Công an TPHCM cho biết - trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang cận kề, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Công an thành phố nhiệt liệt hưởng ứng và phát động triển khai thực hiện các phần việc thiết thực tham gia đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương ra quân cao điểm phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn thành phố; hướng dẫn nhân rộng các mô hình, thành lập các đội hình nhân dân tuần tra đến các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự; giữ vững địa bàn, tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh với các địa bàn giáp ranh; phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Đoàn – Hội – Đội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền…

Theo Đại úy Bích Phương, ngay trong buổi ra quân tối nay, hơn 150 đoàn viên thanh niên là thành viên các đội hình xung kích phòng chống tội phạm, tổ nhân dân tuần tra, các đội hình hỗ trợ giao thông, đội hình hút đinh… sẽ ra quân tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố, tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

“Hoạt động này sẽ được thực hiện xuyên suốt để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn để nhân dân và du khách được bình an, hạnh phúc”, chị Bích Phương nói.

Trong tối 26/12, khắp các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TPHCM cũng tiến hành đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy; phát huy các đội hình tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khu nhà trọ, khu lưu trú của công nhân, tại các địa điểm công cộng; phát huy thế mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến trên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác.

Tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham quan thực tế tại các cơ sở cai nghiện ma túy, tìm hiểu về tác hại của ma túy, kỹ năng nhận biết các chất ma túy, kỹ năng phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tổ chức ra quân các đội hình xung kích phòng, chống ma túy, tội phạm tại đơn vị.

Trong đó, các cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan công an, quân sự địa phương phối hợp với Hội LHTN Việt Nam cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên hoàn lương, sau cai, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

Cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động tăng cường công tác tuyên truyền cho thanh niên công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ về tác hại, cách thức phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm buôn, bán ma tuý.