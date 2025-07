Tuổi trẻ Thanh Hóa xung kích cao điểm 18 ngày thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ

TPO - Với tinh thần xung kích, gần 1.000 lượt đoàn viên, hội viên của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an an tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng tham gia đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh từ ngày 3-20/7/2025.

Theo đó, các đoàn viên, hội viên tham gia tiếp đón, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin ban đầu; giải thích quy trình lấy mẫu ADN; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; hỗ trợ nhập dữ liệu, cập nhật hồ sơ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu gen liệt sĩ…

Theo kế hoạch, từ ngày 3/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai đợt cao điểm thứ 2 với mục tiêu thu nhận 35.626 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, góp phần thắp sáng niềm hy vọng cho những gia đình liệt sĩ chưa tìm được phần mộ người thân.

Trong đợt cao điểm lần 2 này, Công an tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu phấn đấu thu nhận thành công 35.626 mẫu ADN để phục vụ cập nhật dữ liệu ngân hàng Gen và đối chiếu, so sánh tìm ra danh tính của các liệt sĩ còn chưa biết tên. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Nội vụ trong việc chia sẻ, thu thập, cập nhật thông tin liệt sĩ.

Chiến dịch dự kiến sẽ được triển khai trong 18 ngày (từ 3/7-20/7), tại 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo gia đình các thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, trong đợt cao điểm lần thứ nhất diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 16/5, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thu nhận 933 mẫu ADN đối với các trường hợp là mẹ đẻ liệt sĩ và 1 trường hợp là thân nhân cận huyết thống bên ngoại của liệt sĩ. Từ những mẫu ADN này cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng công an, bước đầu đã xác định được 2 trường hợp liệt sĩ quê Thanh Hóa có kết quả trùng khớp với mẫu ADN hài cốt liệt sĩ an táng tại nghĩa trang Đức Cơ (Gia Lai).