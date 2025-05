Công an Đắk Nông đến tận nhà thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

TPO - Những thân nhân liệt sĩ ốm đau, già yếu, không đi lại được, đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Nông đã đến tận nhà thu mẫu ADN. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thân nhân.

Sau khi được lấy mẫu ADN, cụ Lê Thị Tỉnh (SN 1922) không kìm được xúc động, cảm ơn lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã thắp sáng niềm hy vọng tìm được hài cốt người anh liệt sĩ hy sinh năm 1972.

Ông Bùi Ngọc Châu (xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song) là em trai liệt sĩ Bùi Ngọc Thuật cảm kích, cảm ơn Đảng, nhà nước và lực lượng Công an. Theo ông Châu, từ ngày nhận được giấy báo tử của anh, 50 năm qua, gia đình tìm kiếm anh rất nhiều lần ở nhiều nơi, đến nay vẫn chưa có thông tin. Bây giờ gia đình có hy vọng để tìm lại mộ của anh.

Việc triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính do Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức.

Trong đợt này, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với đoàn công tác Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương tiến hành thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày (7-8/5), đoàn công tác triển khai thu nhận mẫu ADN cho 5 trường hợp là thân nhân liệt sĩ cư trú tại thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Song và huyện Krông Nô. Riêng đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ mà ốm đau, già yếu, không đi lại được, đoàn công tác đã đến tận nhà để lấy mẫu với phương châm bảo đảm nhanh chóng, chính xác và thuận lợi cho các thân nhân.

Theo Thượng tá Đình Thanh Tùng - Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông, để việc tổ chức thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt yêu cầu, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường, thị trấn nơi có thân nhân trong diện lấy mẫu ADN quan tâm, tạo điều kiện để việc thực hiện lấy mẫu đáp ứng tiến độ, chất lượng đề ra. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác rà soát thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính để tổ chức thu nhận mẫu ADN.

Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2025. Và đó cũng là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu chính xác cho công tác “tìm tên cho liệt sĩ”, giúp đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương, mang lại sự an ủi cho những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi.