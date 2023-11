Tuổi trẻ Quân đội lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

TPO - Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Quân đội trong tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, trong năm 2023, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã phối hợp tổ chức thành công hai cuộc thi lớn. Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban TNQĐ có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về hai cuộc thi này.

Với hàng trăm nghìn bài dự thi, hai cuộc thi viết tiểu phẩm và tìm hiểu pháp luật năm nay có những điểm nhấn nổi bật nào, thưa Đại tá?

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban TNQĐ đã chủ động tham mưu và tích cực triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” và Cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”.

Việc tổ chức hai cuộc thi này có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh niên Quân đội và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” của Chính phủ. Đồng thời, đây cũng là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 của tuổi trẻ trong và ngoài Quân đội.

Cuộc thi viết tiểu phẩm có phạm vi toàn quốc, với đối tượng tham gia dự thi rất đa dạng, gồm cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn quốc và mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm. Nội dung viết tiểu phẩm rất phong phú, đa dạng, mang nhiều màu sắc nghệ thuật, bao trùm các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên cả nước và thanh niên Quân đội.

Đối với Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân đã tiến hành triển khai sâu rộng, với sự tham gia của 100% cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Thông qua cuộc thi, đã tạo động lực rất lớn để nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ Đoàn, ĐVTN trong Quân đội; làm cơ sở để quán triệt, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Xin Đại tá thông tin về kết quả cụ thể của hai cuộc thi này!

Với việc triển khai, tổ chức chặt chẽ, khoa học của Ban tổ chức hai cuộc thi, cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của tổ chức Đoàn các cấp, cán bộ Đoàn, ĐVTN trong Quân đội và các tỉnh, thành đoàn trong cả nước đã mang lại thành công lớn cho hai cuộc thi, để lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Bên cạnh đó, các tác giả, nhóm tác giả đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, sáng tạo về hình thức thể hiện để tạo ra những tác phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao và giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

Cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật”, toàn quốc có 6.268 tiểu phẩm dự thi ở cấp cơ sở và trên cơ sở; 3.322 tiểu phẩm dự thi và 1.618 tiểu phẩm được trao giải ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành đoàn.

Ở cấp toàn quốc, Ban TNQĐ đã tiếp nhận 746 tác phẩm dự thi đến từ 51 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và 44 đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn. Ban giám khảo đã đề xuất trao giải cho 150 tiểu phẩm gồm 10 giải A, 30 giải B, 50 giải C và 60 giải Khuyến khích.

Cùng với đó, Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” có gần 290 nghìn tác phẩm dự thi ở cấp cơ sở và trên cơ sở; 2.981 tác phẩm dự thi và 1.324 tác phẩm được trao giải ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Ban TNQĐ đã tiếp nhận 431 tác phẩm dự thi của 52 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Ban giám khảo đã đề xuất trao giải cho 100 tác phẩm gồm 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Từ kết quả của 2 cuộc thi, chúng tôi đã tham mưu với thủ trưởng Tổng cục Chính trị tổ chức chương trình tổng kết, trao giải bảo đảm trang trọng, ấn tượng và tạo sức lan tỏa lớn, diễn ra vào ngày 8/11 tới đây.

Thông qua hai cuộc thi này, tuổi trẻ Quân đội đã phát huy vai trò và thể hiện tinh thần xung kích như thế nào trong việc nỗ lực nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội nói chung và trong môi trường Quân đội nói riêng?

Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, quán triệt tinh thần đó, những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội đã luôn quan tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành kỷ luật của cán bộ, ĐVTN.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan, tình hình vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội ở một số tổ chức Đoàn thời gian qua vẫn còn xảy ra, như mất an toàn giao thông, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động... gây dư luận xấu, ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của Quân đội và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL, quản lý kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị nói chung và đối với cán bộ, ĐVTN nói riêng cần tiếp tục được đẩy mạnh và từng bước nâng cao hiệu quả, để góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi những vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Quân đội.

Với thành công từ hai cuộc thi, cùng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quân đội đã và đang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, định hướng hành vi đúng đắn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ Đoàn, ĐVTN và các lực lượng trong toàn quân, bằng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo; tham gia có hiệu quả vào công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.