TPO - Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn giao thông của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Ngày 28/9, tại Bảo tàng Quân khu 4, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị Quân khu 4, Quân đoàn 1, Binh chủng Tăng - Thiết giáp; Tỉnh Đoàn Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 283, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn Trường Đại học Vinh... tổ chức ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” năm 2023.

Ngày hội được tổ chức nhằm thực hiện cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và TƯ Đoàn về xây dựng nếp sống có văn hóa khi tham gia giao thông và Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” đi vào chiều sâu, vững chắc.

Đồng thời, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn giao thông, nhất là ý thức văn hóa trong tham gia giao thông của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Phát động ngày hội, Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Bộ Quốc phòng) nêu rõ: Biểu hiện của văn hóa khi tham gia giao thông là ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, quy tắc giao thông; là những hình ảnh đẹp, cử chỉ, hành vi ứng xử có văn hóa và những chuẩn mực đạo đức của mỗi chủ thể khi tham gia giao thông. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông có nhiều, song một trong những nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ văn hóa giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, cần tăng cường xây dựng văn hóa giao thông trong toàn xã hội, nhất là cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi ứng xử trong quá trình tham gia giao thông, Đại tá Trần Hữu Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức; từng bước xây dựng nếp sống có văn hóa, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông.

Tổ chức Đoàn các cấp trong quân đội phải luôn xác định tuổi trẻ quân đội là lực lượng xung kích, tiên phong đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa giao thông; tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và các tiêu chí của Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” vào trong kế hoạch, chương trình hành động. Tổ chức cho từng cá nhân đăng ký cam kết chấp hành Luật Giao thông, bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện cá nhân; thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia là không lái xe…

Trong khuôn khổ ngày hội, cán bộ nhân viên Công ty Honda Việt Nam chi nhánh Nghệ An đã lên hướng dẫn các đoàn viên thanh niên thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng cách, kỹ thuật lái xe mô tô an toàn, khoa học. Sau khi được hướng dẫn, các đoàn viên thanh niên quân đội và các đơn vị đã thể hiện kỹ thuật lái xe an toàn qua đường trơn trượt, đường hẹp, chướng ngại vật để tuyên truyền đến mọi người.