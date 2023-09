Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong thực hiện văn hóa giao thông

TPO - Ngày 24/9, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông” và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”.

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Bảo Đại cho biết, năm 2023, tỉnh Bắc Ninh được Bộ Công an chọn làm điểm mô hình tỉnh ATGT trong toàn quốc, qua đây nhằm xây dựng mô hình hoàn chỉnh huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quyết tâm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 87/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng “Tỉnh An toàn giao thông”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, góp phần làm thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn.

Cụ thể, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh truyền thông về luật an toàn giao thông; thành lập và duy trì hiệu quả đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm đen, điểm nóng giao thông; xây dựng công trình “Gờ giảm tốc”; triển khai lắp đặt biển báo an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, khu đông dân cư.

Đồng thời, các cấp Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh triển khai mô hình “Ngõ an toàn giao thông” tại điểm giao cắt giữa các tuyến đường dân sinh trong khu dân cư có tầm quan sát hạn chế; triển khai có hiệu quả “Cổng trường an toàn giao thông”, “Xếp hàng đón con” tại các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn.

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành Luật giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. Chương trình còn giúp hình thành ý thức văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông còn tạo ra sân chơi bổ ích cho các đoàn viên, thanh niên; trang bị những kiến thức thực tiễn gắn liền việc học tập và thực hành; đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội trong lĩnh vực giao thông, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia.

“Tôi kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện pháp luật về giao thông, mỗi đồng chí đoàn viên thanh niên hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng, xã hội về an toàn giao thông”, anh Đại nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại 5 xã của thị xã Thuận Thành và huyện Gia Bình với tổng chiều dài 7,5km, kinh phí trên 200 triệu đồng.