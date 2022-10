Tuổi trẻ An Giang báo công Chủ tịch Tôn Đức Thắng

TPO - Sáng 3/10, Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức lễ báo công trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn) tại TP Long Xuyên để tưởng nhớ và báo cáo kết quả mà Đoàn Thanh niên tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thay mặt đoàn đại biểu, anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, cách nay 134 năm, một người con ưu tú, vĩ đại của đất nước đã ra đời: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - niềm tự hào của quê hương An Giang nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trải qua 92 mùa xuân, trong đó hơn 70 mùa xuân góp cho hoạt động cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, tuổi trẻ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các thế hệ cha/anh đã bước theo tiếng gọi của non sông, vì độc lập, vì tự do, tất cả đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường khói lửa, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Với lòng tự hào và niềm hãnh diện, giữa thành phố Long Xuyên, 222 đại biểu là đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 55.000 đoàn viên của tỉnh An Giang về đây báo công với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn các cấp của tỉnh An Giang đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có nhiều sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã được tổ chức có hiệu quả, khơi dậy tiềm năng to lớn của lực lượng thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh An Giang đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và tập trung hỗ trợ đa dạng đối tượng thanh niên ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy về mọi mặt.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được các tổ chức Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện, góp phần lan tỏa về vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang đã kịp thời triển khai nhiều nội dung, hoạt động, phong trào và giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hỗ trợ hơn 11.000 túi an sinh cho người dân, hỗ trợ tiêu thụ hơn 200 tấn nông sản và trao hơn 15.000 phần quà cho các em thiếu nhi. Đây chỉ là một trong số những kết quả nổi bật do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua.