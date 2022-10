Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ An Giang phát triển vượt bậc

TPO - Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tuổi trẻ An Giang có những bước phát triển vượt bậc, trong đó đặc biệt là 10 sự kiện tiêu biểu trong 5 năm qua của tuổi trẻ An Giang.

1/ Nâng cấp và cải tạo công viên văn hóa Võ Văn Kiệt

Nhằm thể hiện lòng biết ơn Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Người có công lao trong công cuộc xây dựng, phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn vùng ĐBSCL, được sự đồng ý của UBND tỉnh An Giang, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh và UBND huyện Tri Tôn đã nhận trách nhiệm vận động các nguồn hỗ trợ để cải tạo công trình đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng. Đây là công trình dân dụng cấp IV, do Tỉnh Đoàn An Giang làm chủ đầu tư, có giá trị dự toán xây dựng là 4,020 tỷ đồng (phần cải tạo công viên, cảnh quan là 1,828 tỷ đồng; Phần thiết kế, thi công mỹ thuật là 2,192 tỷ đồng) từ nguồn vốn xã hội hóa.

2/ Phát động cao điểm 90 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong dịp này Tỉnh Đoàn đã phát động, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; tổ chức Giải việt dã “Thách thức tháng 3 của bạn - Your march challenge” với sự tham gia của gần 600 ĐVTN, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, họp mặt các cô chú nguyên là Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chuyên trách qua các thời kỳ. Đăng cai tuyên dương Chi đoàn mạnh và gặp mặt Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc Cụm đồng bằng sông Hậu năm 2021. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Thi đua làm chủ biên giới” giai đoạn 2019 - 2021 và phát động phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2021 - 2023. Tham gia xây dựng và tuyên truyền, giới thiệu về bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; Các cấp Đoàn tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” và tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử,.....

3/ Tuổi trẻ An Giang chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, toàn Đoàn đã kịp thời triển khai nhiều nội dung, giải pháp trong hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã thành lập và duy trì hoạt động hơn 1.780 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh với hơn 483.890 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; vận động nguồn lực trị giá hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, được cộng đồng đánh giá cao. Tổ chức nhiều chương trình thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng như San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch, Triệu bữa cơm, Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch, Triệu ly sữa, Cùng em học trực tuyến, Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch, Nối vòng tay thương...

4/ Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới

Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí Sáng-Xanh - Sạch - Đẹp, tuyến đường Thắp sáng Phum, Sóc; tuyến đường thắp sáng đường quê; vườn ươm Thanh niên, vận động xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn. Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) được triển khai rộng rãi, đến nay, toàn tỉnh có 09 sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP (có 01 sản phẩm đạt chuẩn 04 sao và 08 sản phẩm đạt chuẩn 03 sao). Các hoạt động ra quân cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, đồng loạt, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Kết quả, qua các đợt triển khai, trong toàn tỉnh đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; dặm, vá hơn 25km đường nông thôn; hỗ trợ hơn 800 ngày công xây dựng đường nông thôn, cầu bê tông nông thôn, thực hiện hơn 15 tuyến đường cột cờ, tuyến đường hoa chỉnh trang diện mạo nông thôn…

5/ Phong trào thanh niên khởi nghiệp

Triển khai thực hiện Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022; Đề án “Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2022; thực hiện “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025”. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp được tổ chức như: xây dựng các không gian khởi nghiệp cho thanh niên; kết nối giữa các dự án khởi nghiệp và các nhà đầu tư; tập huấn, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, Ngày hội thanh niên khởi nghiệp,... tổ chức các hoạt động định hướng, dẫn dắt việc triển khai phong trào khởi nghiệp tại cơ sở. Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đi vào hoạt động tháng 3/2018, với vốn điều lệ 02 tỷ đồng (Tập đoàn Lộc Trời tài trợ), tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang” được 5 mùa và thu hút hơn 400 dự án tham gia. Qua đó, phát hiện nhiều dự án có nhu cầu vay vốn Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh sẽ thẩm định và hỗ trợ vốn vay cho các dự án khả thi, nguồn quỹ đã hỗ trợ cho 65 dự án với tổng số tiền giải ngân lũy tiến đạt 4,7 tỷ đồng. Thông qua Chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp giải ngân cho 32.086 hộ vay, doanh số cho vay đạt 857,135 tỷ đồng.

6/ Thành lập 204 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã xây dựng mới được 204 điểm vui chơi với những hạng mục trò chơi kiên cố, chắc chắn, đầy màu sắc bắt mắt đã được khánh thành và đưa vào phục vụ cho hàng nghìn lượt thiếu nhi mỗi ngày.

7/ Cầu Hy vọng - nâng bước em đến trường

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang đã xây dựng Chương trình phối hợp với Quỹ Hy Vọng để cùng nhau triển khai dự án “Cầu Hy vọng - Nâng bước em đến trường” trên địa bàn tỉnh An Giang. Mỗi cây cầu được xây mới có chiều dài từ 25m - 40m, chiều rộng mặt cầu tối thiểu 3,5m, độ thông thuyền trên 15m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, chịu tải trọng tối thiểu 5 tấn từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Hy Vọng và đối ứng của địa phương, 59 chiếc Cầu Hy Vọng với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng đã được khánh thành tại các huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, nối liền những bờ vui, nâng bước em đến trường

8/ Công trình “Góc học tập vì bạn nghèo”

Với mong muốn giúp đỡ, động viên, khích lệ tinh thần cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, vươn lên trong học tập; đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ HS, giúp các em có cuộc sống tốt hơn để theo đuổi con đường chinh phục tri thức… những năm qua, Đoàn Thanh niên, Hội Đồng đội tỉnh An Giang đã triển khai nhiều mô hình hay và ý nghĩa đối với học sinh nghèo. Đặc biệt, mô hình “Góc học tập vì bạn nghèo” thu hút đông đảo ĐVTN, đội viên, học sinh tham gia. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã vận động các tổ chức xã hội tặng hơn 1.980 góc học tập cho các học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng.

Mô hình “Góc học tập vì bạn nghèo” đã giúp cho các em có thêm niềm vui, phấn khởi an tâm học tập thực hiện ước mơ hoài bão của mình, riêng các bậc phụ huynh cũng an tâm trong lao động sản xuất không phải lo lắng về điều kiện học tập của con mình.

9/ Mô hình Triệu túi an sinh

Tỉnh Đoàn An Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh hưởng ứng Chương trình “Triệu túi an sinh” hướng đến hỗ trợ người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng: người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo; thanh niên công nhân bị mất việc; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển; người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân là F0, F1, có hoàn cảnh khó khăn; con em, gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã tổ chức vận động và cấp phát hơn 11,657 túi an sinh với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

10/ Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Từ năm 2019 đến nay, đã có hàng trăm “Chuyến xe yêu thương” đi khắp mọi nẻo đường trên quê hương An Giang, sẻ chia những ấm áp, lan tỏa những điều tốt đẹp và mang đến những phần quà vật chất thiết thực hỗ trợ cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những hành trình của 14 Chuyến xe sách, chuyến xe tri thức, gian hàng trò chơi cho các em thiếu nhi, là hành trình của hơn 300 “Chuyến xe yêu thương” trong mùa dịch COVID-19 để hỗ trợ giải cứu hơn 200 tấn nông sản, trao hơn 30.000 phần quà nhu yếu phẩm, quà Trung thu, quà tiếp sức đến trường cho đoàn viên, thanh niên cùng các em thiếu nhi.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang sẽ diễn ra trong 2 ngày 3-4/10 với sự tham dự của 222 đại biểu.