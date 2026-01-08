Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong chương trình nghệ thuật tối 3/1, ca sĩ Tuấn Hưng nhận nhiều bình luận của khán giả về việc giọng hát kém, không lên được nốt cao dù thể hiện ca khúc sở trường. Nam ca sĩ cho biết anh xấu hổ, tiếp thu góp ý để cải thiện giọng.

Màn trình diễn của Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương trong chương trình nghệ thuật hôm 3/1 được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ. Số đông bình luận giọng Tuấn Hưng không còn như xưa, khiến màn song ca với Bùi Lan Hương chưa trọn vẹn. Dù hát ca khúc Vẫn nhớ sở trường, những nốt cao bị nhận xét quá sức với Tuấn Hưng.

"Giọng Tuấn Hưng xuống cấp quá, nếu không hát được cao nên hạ tông", "Đoạn đầu Bùi Lan Hương có vẻ run, còn Tuấn Hưng hụt hơi, hát không tới nốt. Hôm đó tôi đi xem trực tiếp, tiết mục này làm người nghe nín thở", khán giả bình luận.

607615037-765092103276887-6758913137429886283-n.jpg
Tuấn Hưng, Bùi Lan Hương song ca.

Tối 7/1, Tuấn Hưng lên tiếng về màn trình diễn. Anh thừa nhận xấu hổ như màn song ca không như ý. "Lúc tập thì mình tập khác nhưng ra sân khấu bị một chút bối rối nên xử lý khác đi, thế là hỏng cả tiết mục. Lần đầu hát tại không gian âm nhạc Nhà hát Hồ Gươm - không gian âm nhạc hoàn toàn khác so với bất cứ nơi nào từng trình diễn. Tôi chưa làm quen được với hệ thống âm thanh ở đây, rất hay nhưng rất khó hát", Tuấn Hưng nói. Âm thanh trong tai nghe của ca sĩ và thực tế có sự khác biệt nhất định, khiến Tuấn Hưng bối rối.

Giọng ca Tìm lại bầu trời cũng cho biết vì chuyện cá nhân, bận rộn từ sáng đến chiều tối, chỉ kịp thay quần áo rồi đến địa điểm biểu diễn nên hát không được như mong đợi. Tuấn Hưng cho biết đang cải thiện giọng hát, minh chứng là những bản thu âm gần đây có chất lượng tốt hơn. Anh cũng khẳng định tiếp thu bình luận góp ý của khán giả.

Trong chương trình nghệ thuật tối 3/1, ngoài màn kết hợp với đồng nghiệp nữ, Tuấn Hưng lần lượt trình diễn solo các bản hit Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Gấp đôi yêu thương, Tình yêu tôi hát.

608140729-765092143276883-8359706172543782727-n.jpg
Sự kiện tối 3/1 đánh dấu lần đầu Tuấn Hưng trình diễn ở Nhà hát Hồ Gươm.

Trên sân khấu, Tuấn Hưng trải lòng về biến cố vừa xảy ra. Khi mẹ qua đời, Tuấn Hưng nghĩ khó thoát ra được nỗi buồn. Mọi tâm tư được ca sĩ gửi gắm vào âm nhạc, đặc biệt là những bài mới sáng tác. Quá trình viết nhạc và sự động viên từ người thân thôi thúc Tuấn Hưng trở lại sân khấu.

Cuối năm 2025, Tuấn Hưng tái xuất làng nhạc ở vai trò mới - nhạc sĩ sáng tác. Nam ca sĩ không đưa vào album các bài hát về tình yêu đôi lứa mà bước ra khỏi vùng đệm quen thuộc để viết về mẹ, về vợ, bạn bè và những chiêm nghiệm trong cuộc sống.

Quãng thời gian sáng tác ra các ca khúc trong album mới kéo dài khoảng 4 tháng, từ lúc mẹ nam ca sĩ bắt đầu ốm. Tuấn Hưng khi đó cũng gặp vấn đề sức khỏe. Tháng 7/2025, Tuấn Hưng phẫu thuật polyp dây thanh, giọng hát của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần khoảng thời gian để phục hồi. Anh thừa nhận cảm thấy cô đơn, lạc bước, gần như trầm cảm. Gần đây, Tuấn Hưng cũng cho rằng anh đã đi qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Ngọc Ánh
