Từ giảng đường Swinburne Vietnam đến Samsung R&D: Chinh phục vị trí Kỹ sư công nghệ

Từng lỡ hẹn với kế hoạch du học vì đại dịch COVID-19, Hoàng Minh Khuê - sinh viên Khóa 4 ngành Công nghệ Thông tin Thông minh - đã biến “cái duyên” gắn bó với Swinburne Vietnam thành bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp. Trong hành trình đại học, Hoàng Khuê không chỉ khẳng định bản thân tại nhiều hội thảo quốc tế danh tiếng, mà còn xuất sắc trúng tuyển Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI của Vingroup. Đặc biệt, trước khi chính thức tốt nghiệp, cậu bạn đã chinh phục thành công vị trí Kỹ sư Công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung Việt Nam.

“Cái duyên” với Swinburne Vietnam và loạt thành tích ấn tượng trong thời gian Đại học

Quyết định gắn bó với Swinburne Vietnam đến với Hoàng Khuê như một cái duyên bất ngờ. Những ngày cuối cấp THPT, cậu bạn từng ấp ủ ước mơ du học ngành Khoa học máy tính, nhưng đại dịch COVID-19 đã buộc Khuê phải tạm gác lại kế hoạch ấy.

Trong thời điểm tưởng chừng lạc hướng, Khuê biết đến Swinburne Vietnam - Chương trình đào tạo với môi trường học tập quốc tế và chất lượng giảng dạy chuyển giao từ Đại học Công nghệ Swinburne - Úc. “Biết đến Swinburne là một trường có xếp hạng cao về đào tạo ngành công nghệ thông tin, mình đã chọn Swinburne Việt Nam làm điểm tựa cho những năm đại học của mình”, Khuê chia sẻ. Lựa chọn này đã trở thành bước ngoặt, giúp cậu bạn hiện thực hóa giấc mơ tiếp cận nền giáo dục toàn cầu và nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.

Hoàng Minh Khuê đã chinh phục vị trí Kỹ sư công nghệ tại Samsung R&D từ trước khi tốt nghiệp

Trong suốt thời gian học tập tại Swinburne Vietnam, Hoàng Khuê không chỉ học kiến thức trên giảng đường mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều dự án thực tiễn và môi trường nghiên cứu quốc tế. Với sự nỗ lực của bản thân và hỗ trợ của thầy cô, cậu sinh viên đam mê công nghệ đã gặt hái loạt thành tích ấn tượng trong cả học tập và nghiên cứu.

Hoàng Khuê đã tích cực tham gia phòng Lab phát triển phần mềm, trực tiếp làm việc cùng các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên tài năng ở trong cũng như ngoài trường. Khuê chia sẻ: “Tham gia Lab của trường giúp mình mở rộng kết nối với thầy cô, anh chị và các bạn cùng ngành, từ đó tiếp thu lời khuyên và kinh nghiệm của mọi người.” Nhờ trải nghiệm quý giá này, Khuê đã trở thành đồng tác giả của ba công trình khoa học được cộng đồng nghiên cứu quốc tế đánh giá cao và có cơ hội trình bày tại hội thảo ICISN 2024, ICCIT 2024 (Hà Nội), và ICECET 2025 (Paris).

Song song với nghiên cứu, Hoàng Khuê vẫn duy trì thành tích học tập ấn tượng với GPA xuất sắc 3.64 và bốn lần nhận Vinh danh sinh viên có thành tích học tập tốt nhất trong học kỳ.

Xuyên suốt thời gian học tập tại Swinburne Vietnam, Hoàng Khuê đã ghi dấu ấn với loạt thành tích tại các dự án, hội thảo uy tín trong và ngoài nước

Không giới hạn bản thân với những thành tích đã đạt được, Hoàng Khuê luôn chủ động tìm kiếm cơ hội làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cậu bạn cho biết: “Thời khóa biểu linh hoạt của trường giúp mình có thêm nhiều thời gian tự phát triển bản thân và tìm kiếm cơ hội.”

Từ năm hai, Hoàng Khuê đã xuất sắc trúng tuyển Chương trình đào tạo kỹ sư AI VinGroup (CTAI)

Nhờ đó, ngay từ giữa năm hai, Hoàng Khuê đã có kỳ thực tập bán thời gian tại HAP Group. Sau đó, cậu bạn trúng tuyển vào Chương trình đào tạo kỹ sư AI VinGroup (CTAI) - một trong những chương trình hấp dẫn và danh tiếng hàng đầu dành cho sinh viên công nghệ thông tin tại Việt Nam. Những trải nghiệm giá trị này đã tạo nên hành trang vững chắc cho sự nghiệp sau này của Hoàng Khuê.

Chinh phục vị trí mơ ước tại Samsung R&D với tinh thần dấn thân và hành trang từ Swinburne Vietnam

Tháng 7/2025, ngay khi vừa hoàn thành kỳ thực tập cuối, Hoàng Khuê chính thức gia nhập Samsung R&D Center Vietnam (SRV) - Trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất của Samsung tại khu vực Đông Nam Á. Hành trình chinh phục vị trí này không hề dễ dàng khi cậu sinh viên năm cuối phải trải qua nhiều vòng thi lập trình, phỏng vấn kỹ thuật và phỏng vấn văn hóa doanh nghiệp.

Khuê cho biết, “điểm sáng” trong hồ sơ của mình không chỉ là kinh nghiệm làm việc thực tế, mà còn là những công trình nghiên cứu quốc tế và trải nghiệm học thuật tích lũy trong suốt thời gian học tại Swinburne Vietnam. “Các bài nghiên cứu và trải nghiệm tại Lab là bước đệm quan trọng giúp mình ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế, đồng thời tiếp cận, liên kết với những công trình mới nhất trong lĩnh vực. Ngoài ra, các môn học sát với thực tiễn tại trường cũng giúp mình sớm rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp”, Khuê chia sẻ.

Khi còn là sinh viên năm cuối, Hoàng Khuê đã xuất sắc trở thành Kỹ sư công nghệ tại Trung tâm nghiên cứu lớn nhất của Samsung ở Đông Nam Á

Hiện tại, trong vai trò Kỹ sư công nghệ tại Samsung R&D, Khuê tham gia phát triển phần mềm cho các thiết bị Samsung, đồng thời kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Công việc đòi hỏi nền tảng kiến thức chuyên sâu về viễn thông, mã hóa, tối ưu hệ điều hành,… Những kiến thức chuyên môn này đã được Khuê tích lũy qua các môn học cũng như các dự án thực tế tại Swinburne Vietnam.

“Kỹ năng nghiên cứu được đào tạo thông qua chương trình Công dân toàn cầu và các môn học ở trường cũng giúp mình học tập hiệu quả hơn và làm quen với môi trường nghiên cứu ứng dụng của SRV”, Khuê cho biết thêm.

Khi được hỏi về bí quyết chinh phục cơ hội việc làm ngay khi còn là sinh viên, Khuê chỉ gói gọn trong ba chữ: “Dare to Try” (tạm dịch: Dám dấn thân). Với cậu, “dấn thân” không chỉ là thử sức với những điều mới mẻ, mà còn là sẵn sàng chấp nhận rủi ro, dám bước ra khỏi vùng an toàn và không ngại thất bại. Từ các cuộc thi lập trình, những buổi phỏng vấn căng thẳng cho đến các dự án thực tế đầy thử thách tại Swinburne Vietnam, Khuê đều xem đó là cơ hội để rèn luyện và thử thách bản thân.

Chia sẻ thêm với các bạn sinh viên khóa sau, Khuê nhắn nhủ: “Các bạn, nếu chưa có, hãy tạo cho mình một mục tiêu, bằng cách tìm hiểu xem bản thân đang có những gì, còn thiếu những gì và muốn gì, sau đó hãy lên kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Hãy để thời gian giải trí cũng là một phần trong kế hoạch của bạn.”

Trong tương lai, Khuê đặt mục tiêu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại các tập đoàn công nghệ lớn trước khi quyết định tiếp nên học cao học, khởi nghiệp hay phấn đấu cho những vị trí cao hơn.

Tháng 10 tới đây, Hoàng Khuê sẽ chính thức tốt nghiệp Swinburne Vietnam, khép lại hành trình ba năm đại học đầy nỗ lực và mở ra chặng đường mới nhiều hứa hẹn. Thành công của Hoàng Khuê là minh chứng rõ ràng rằng, với tinh thần “dám dấn thân” cùng nền tảng kiến thức vững chắc và trải nghiệm thực tiễn tại Swinburne Vietnam, mỗi sinh viên đều có thể tự tạo lợi thế và khẳng định bản thân trên thị trường lao động toàn cầu.