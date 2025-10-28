Từ Bách khoa đến Ireland: Hành trình của nữ nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật Điện - Điện tử

SVO - Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Đỗ Thị Thu Trang (sinh năm 1999) đã gia nhập Trung tâm Bán dẫn Viettel với vai trò kỹ sư thuật toán. Trong quá trình đó, Trang nhận ra mình không chỉ muốn tối ưu những gì đã có mà còn muốn tạo ra những thuật toán mới. Chính khát vọng trở thành chuyên gia đã thôi thúc cô theo học bậc tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD), Ireland.

Đỗ Thị Thu Trang hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD), Ireland.

Xuất phát điểm là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), Thu Trang đã sớm có niềm say mê đặc biệt với các môn khoa học tự nhiên đến mức có thể ngồi cả ngày chỉ để giải một bài toán khó, hay làm đi làm lại cả chục lần một thí nghiệm hóa học.

Trước khi đăng ký nguyện vọng, Trang từng có cơ hội trải nghiệm một ngày làm sinh viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội - nơi khiến cô ấn tượng bởi sự mộc mạc, gần gũi và hơn hết là phù hợp với màu sắc cá nhân của mình. Từ trải nghiệm ấy kết hợp với định hướng của gia đình và thế mạnh học tập của bản thân đã thôi thúc Thu Trang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, một lĩnh vực không hề dễ dàng nhưng đầy tiềm năng. Với Trang, đây không chỉ là lựa chọn ngành học, mà còn là cánh cửa mở ra hành trình chinh phục những thử thách lớn và cơ hội bứt phá trong tương lai.

Trang và các bạn trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland chụp ảnh kỷ niệm nhận bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong một môi trường học tập đòi hỏi bản thân không ngừng tiến bộ như Bách khoa, điều mà Thu Trang làm đơn giản chỉ là duy trì sự tò mò và biết cách yêu thích những kiến thức mới. Trang cho biết: “Với mình, các môn khoa học cơ bản như giải tích, đại số, xác suất thống kê là nền móng vững chắc để tiếp cận kiến thức chuyên ngành. Dù ban đầu còn nhiều điều mơ hồ nhưng khi từng mảnh ghép ấy được kết nối và ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế, cảm giác “vi diệu” và thỏa mãn ấy trở thành động lực to lớn giúp mình càng thêm yêu thích những việc mình đang làm.”

Sau khi tốt nghiệp, Thu Trang trở thành kỹ sư tại Trung tâm Bán dẫn Viettel với công việc chính là thực hiện tối ưu các thuật toán xử lý tín hiệu 5G trên phần cứng. Khoảng thời gian này khiến Trang nhận ra mình không chỉ muốn tối ưu thuật toán mà còn muốn tạo ra những thuật toán mới. Chính khát vọng trở thành chuyên gia đã thôi thúc Trang tiếp tục con đường học thuật và nhận được học bổng theo học bậc tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD), Ireland.

“Có thể nói Ireland là một điểm đến lý tưởng với mình vì là quốc gia sử dụng tiếng Anh, có môi trường sống yên bình, lại quy tụ nhiều trung tâm công nghệ lớn và đặc biệt có đề tài nghiên cứu phù hợp với định hướng nghiên cứu mà mình đặt ra ban đầu. Còn quá sớm để nói đây là lựa chọn đúng, nhưng gần hai năm sống và học tập tại Dublin, mình cảm thấy hạnh phúc với sự quan tâm và hỗ trợ từ giáo sư, bạn bè cho đến đồng nghiệp hay hàng xóm.” - Thu Trang chia sẻ.

Ở Ireland, Thu Trang dần học cách sống tự lập, cân bằng cuộc sống và công việc nghiên cứu vốn nhiều áp lực. Bên cạnh việc học, Trang còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và hiện là thành viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland. Những trải nghiệm này giúp cô mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ các giáo sư trong hội trí thức Việt và có thêm nhiều người bạn nhiệt huyết khiến cuộc sống xa quê trở nên nhiều màu sắc hơn.

Trang cùng nhóm bạn thân ở Ireland.

Được biết, vì là nghiên cứu sinh Tiến sĩ nên môi trường làm việc ở trường của Thu Trang khá tự do, thời gian đi làm cũng như công việc đều là mình tự sắp xếp, song vẫn phải đảm bảo tiến độ. Trang nhận thấy nhiều bạn trẻ người Việt ở Ireland sẽ không gặp nhiều khó khăn bởi rào cản ngôn ngữ, được làm việc trong môi trường thân thiện, đa văn hóa với cơ hội rộng mở cho người tài.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Trang bộc bạch: “Mình yêu thích công việc nghiên cứu và hành trình phát triển bản thân, khám phá thế giới. Vậy nên sau này dù mình có trở thành một giảng viên đại học hay một kỹ sư ở bất kỳ công ty nào, mình tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Một điều chắc chắn là mình sẽ không ngừng phấn đấu để đóng góp công sức nhỏ bé cho quê hương Việt Nam - cội nguồn của mình, nơi có gia đình và những người mình yêu thương.”

Thu Trang nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Thế giới phẳng rồi, các bạn bây giờ bản lĩnh, tài giỏi và năng động lắm. Mình tin là chỉ cần học cách giữ một thái độ tích cực, luôn bền bỉ, cho phép bản thân sai và học cách sửa sai, mọi điều chúng ta mong muốn đều sẽ sớm đạt được. Với những bạn đam mê lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), hãy nhớ điều quan trọng nhất là nắm chắc khoa học cơ bản - đó sẽ là chìa khóa giúp các bạn tiến xa hơn trong tương lai.”

Ảnh do nhân vật cung cấp