TS Thái Văn Tài: Không có hoạt động thực tế kiến thức chỉ nằm trong đầu

TPO - TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho rằng, không ít học sinh trưởng thành từ các cuộc thi trí tuệ tuy nhiên không đặt nặng vấn đề cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh sẽ làm mất ý nghĩa của cuộc thi.

Chiều 28/11, dự họp báo Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, TS Thái Văn Tài khẳng định, cuộc thi tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh và cụ thể hoá nội dung của Bộ GD&ĐT về dạy học STEM, AI.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT, cuộc thi là một trong những hoạt động đồng hành rất sát sao với nhà trường trong việc hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

​Các tiết học trên lớp giúp hình thành kiến thức cho các em nhưng nếu không có những hoạt động thực tế để các em trải nghiệm thì kiến thức vẫn chỉ nằm trong đầu mà thôi. ​

TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT). ảnh: Duy Phạm

Khi Chương trình GDPT 2018 hình thành, Bộ GD&ĐT đã có nhiều chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

Học sinh Việt Nam tham gia các cuộc thi quốc tế đạt kết quả rất cao. Ví dụ như gần đây là các kỳ thi Olymic quốc tế, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam đạt giải cao nhất trong 13 năm tham gia.

“Chúng tôi cho rằng, có được kết quả đó là do có sự đi đúng hướng trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh, trong đó thầy cô đã đổi mới phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, nhiều em trong đội tuyển đã phát triển nhờ những sân chơi như cuộc thi này. Chính vì vậy, chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của Ban tổ chức cuộc thi”, TS Thái Văn Tài nói.

Trả lời vấn đề giáo viên băn khoăn, mong muốn học sinh tham gia Cuộc thi trí tuệ về STEM, AI, Robitics liệu có được cộng điểm ưu tiên, ghi nhận trong các kỳ thi tuyển sinh, TS Thái Văn Tài nói rằng, các cuộc thi do Bộ GD&ĐT phát động, tổ chức đều có mục quyền lợi cộng điểm ưu tiên cho học sinh. Nhưng các cuộc thi được cộng điểm rất ít. Các cuộc thi như: Học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh còn có chế độ tuyển thẳng.

Còn các cuộc thi do các đơn vị tổ chức rất ý nghĩa, tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh tham gia, trải nghiệm, đưa kiến thức được học trải nghiệm thực tế. Các đơn vị có quyền tự chủ đánh giá uy tín của cuộc thi và quyết định mức điểm cộng cụ thể khi xét tuyển vào trường.

Tương tự như vậy, nếu chúng ta tổ chức bài bản tại địa phương và chính quyền địa phương thấy được giá trị đó, họ sẽ là cơ quan quyết định cuộc thi này có được cộng điểm hay không. ​

"Nếu đặt nặng câu chuyện điểm số ngay từ đầu không khéo sẽ làm mất đi tính hấp dẫn, ý nghĩa của sân chơi này đó chính là nuôi dưỡng, chắp cánh niềm đam mê khoa học cho học sinh”, ông Tài nói.

Cũng theo ông Tài, trong các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Bộ GD&ĐT, giáo dục STEM là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của nhà trường. Các nội dung môn học được giải quyết dưới phương pháp STEM, tổ chức các hoạt động trải nghiệm môn học ngay trong chính chương trình, CLB sở thích.

Cuộc thi Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 có chủ đề “Năng lượng cho tương lai”, diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, dành cho học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Học sinh tham gia được trải nghiệm và vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn thông qua các thử thách sinh động và phù hợp với từng lứa tuổi.

Với hệ thống nội dung thi đấu đa dạng, VSAR góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp giáo dục, hỗ trợ các nhà trường triển khai hiệu quả giáo dục STEM và giúp học sinh hình thành năng lực số trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa.

Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực triển khai các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đột phá phát triển Giáo dục và đào tạo, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai đất nước.