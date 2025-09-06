Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường nội trú Nam Trà My (Đà Nẵng) đón Lễ Khai giảng đầy cảm xúc

Ngọc Hương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) vừa có một lễ khai giảng thật đặc biệt vào sáng ngày 5/9. Không chỉ mở ra năm học mới, buổi lễ ý nghĩa hơn khi gắn liền với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Đây cũng là dịp thầy và trò nhà trường được tiếp đón nhiều đại biểu từ thành phố Đà Nẵng về chung vui, mang đến thêm sự cổ vũ và động viên to lớn.

Sáng 5/9, trong tiếng trống trường rộn rã hòa cùng không khí cả nước, thầy và trò trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My (Đà Nẵng) đã bước vào Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, thầy Hiệu trưởng phát biểu chào mừng, điểm lại những thành tích đáng tự hào của năm học 2024 - 2025 và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ học sinh đang tiếp bước.

73ad6f50099782c9db86.jpg
Tiếng trống khai trường rộn vang, mang theo niềm tin và kỳ vọng cho một năm học mới.
77729ef0f83773692a26.jpg
Ảnh: Trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My

Năm học 2025 – 2026, trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My chào đón thêm 105 em học sinh lớp 9 được tuyển chọn từ các trường THCS thuộc các xã trên địa bàn. Đây là những “tân binh” nhỏ tuổi nhất của ngôi trường nội trú, đánh dấu một hành trình học tập mới khi lần đầu các bạn rời xa gia đình để bắt đầu cuộc sống tập thể tại môi trường nội trú.

Còn với các anh chị học sinh lớp 12, các bạn dự Lễ Khai giảng với trang phục truyền thống dân tộc, mang theo cảm xúc bồi hồi và lưu luyến mái trường đã gắn bó suốt 4 năm.

2ff726554292c9cc9083.jpg
Bước vào năm học mới, nhà trường kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện điều kiện học tập để nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh.
01309379f6be7de024af.jpg
Ảnh: Trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My

Trong niềm vui ngày khai trường, thầy và trò nhà trường phấn khởi khi được tiếp đón nhiều đại biểu từ thành phố Đà Nẵng về dự lễ. Sự có mặt của ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng, đại diện Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo các xã đã trở thành nguồn động viên lớn lao đối với một ngôi trường miền núi còn nhiều khó khăn.

e36cb0a4d7635c3d0572.jpg
18d8f19495531e0d4742.jpg
Ảnh: Trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My

Đặc biệt, năm nay, lễ khai giảng càng thêm ý nghĩa khi hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT. Giáo viên và học sinh toàn trường đã tham dự trực tuyến chương trình từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cùng cảm nhận niềm tự hào của hàng triệu thầy trò trên khắp cả nước.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Thị Thu Thủy (học sinh lớp 12/3 trường PTDTNT THCS & THPT Nam Trà My) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được tham dự một Lễ Khai giảng mà cảm giác như kết nối với cả triệu học sinh trên khắp cả nước. Mình thấy rất tự hào khi dù ở vùng núi xa xôi, nhưng vẫn được đồng hành cùng những dấu mốc lớn của giáo dục Việt Nam”.

nguyen-thi-thu-thuy.jpg
Bạn Nguyễn Thị Thu Thủy. Ảnh: NVCC

Dù cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ giáo viên chưa đủ so với định mức nhưng bằng sự đoàn kết và tinh thần vượt khó, nhà trường đã tổ chức một lễ khai giảng trang trọng, trọn vẹn và đầy cảm xúc - là lời hứa hẹn cho một hành trình nhiều đổi thay tích cực phía trước.

535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Ngọc Hương
