Giáo dục

Google News

Trường học mới long lanh, phụ huynh vẫn 'chê' quyết cho trẻ ở nhà

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều ngày qua, hàng chục phụ huynh ở xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) chưa đồng thuận cho con đến học ở trường mới.

Ngày 11/9, PV Tiền Phong có mặt tại điểm Trường Mầm non ở thôn Hậu (xã Phúc Hòa), hàng chục phụ huynh và người dân tập trung bày tỏ ý kiến chưa đồng thuận đưa các cháu đến học tại Trường mầm non Liên Chung ở thôn Lãn Tranh 1, cách đó khoảng 2 km.

Một số phụ huynh và người dân ở đây cho biết, từ ngày 5/9/2025, phụ huynh đưa con đến học điểm Trường mầm non ở thôn Hậu thì thấy thông báo dồn điểm trường này vào Trường mầm non Liên Chung ở thôn Lãn Tranh 1. Không đồng ý nên nhiều phụ huynh chưa đưa con đi học ở trường mầm non mới này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều phụ huynh và người dân ở đây chưa đồng ý đưa các cháu đến học ở trường mầm non mới là do đường đi xa hơn, có gia đình cách khoảng 5 km.

Thêm vào đó, một số gia đình bố mẹ đi làm công nhân, việc đưa đón trẻ phải nhờ ông bà đưa đi. Nhiều người già cả không thể đi xe máy, phải dắt trẻ đi bộ nên việc đi lại đến trường mầm non mới xa hơn và có phần bất tiện.

4.jpg
Nhiều phụ huynh và người dân tập trung trước cổng điểm Trường mầm non ở thôn Hậu để bày tỏ ý kiến chưa đồng thuận dồn điểm trường này. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa Phạm Văn Hân, thực hiện chủ trương dồn điểm trường lẻ về điểm trường chính của cấp trên, năm học này, xã Phúc Hòa dồn điểm Trường mầm non ở thôn Hậu về Trường Mầm non Liên Chung ở thôn Lãn Tranh 1 (trường mầm non trung tâm). Từ ngày 5/9, do chưa đồng thuận với việc dồn điểm trường nên nhiều phụ huynh chưa đưa con đến học trường mới. Đến ngày 11/9, có 86 cháu trong tổng số 124 cháu học ở điểm Trường mầm non thôn Hậu chưa đến học tại trường mầm non mới.

Theo ông Hân, lý do phụ huynh chưa đồng thuận là do khoảng cách di chuyển từ điểm Trường mầm non ở thôn Hậu đến trường mầm non mới xa hơn 2 km. Một số gia đình gặp khó khăn về người đưa đón các cháu đi học. Một số ý kiến cho rằng điểm trường ở thôn Hậu có cơ sở vật chất vẫn đảm bảo việc học tập.

tp-3.jpg
Trường mầm non trung tâm được đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất đạt chuẩn mức độ 2, đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất. Ảnh: Nguyễn Thắng

Việc dồn điểm Trường mầm non ở thôn Hậu vào trường mầm non trung tâm là để tập trung nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất và hạ tầng, tránh đầu tư phân tán nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tiết kiệm chi phí ngân sách. Đối với phụ huynh khi đưa con đến học ở trường mầm non trung tâm sẽ không phải đóng góp thêm kinh phí về xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trong 3 năm.

Lãnh đạo UBND xã Phúc Hòa cho hay, trong thời gian tới, UBND xã Phúc Hòa tiếp thu ý kiến của phụ huynh và người dân để tìm biện pháp giải quyết tình hình, tiếp tục vận động người dân đồng thuận. Đồng thời, chính quyền địa phương tu sửa ngay những đoạn đường lồi lõm, có ổ gà để giúp người dân thuận lợi đưa con đến lớp, xem xét hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong quá trình đưa các cháu đi học.

Nguyễn Thắng
#đưa con đi học #trường mầm non Bắc Ninh #dồn điểm trường mầm non #chính sách giáo dục trẻ em #đường đi đến trường #phụ huynh phản đối #cơ sở vật chất trường học #đầu tư hạ tầng giáo dục #giáo dục mầm non Bắc Ninh #vận động phụ huynh

