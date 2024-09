Hà Nội: Học sinh 5 trường tại huyện Mỹ Đức chưa thể đến lớp

TPO - Sáng 16/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại huyện Mỹ Đức; thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão số 3.

Theo báo cáo của huyện Mỹ Đức, tính đến 6h ngày 16/9, mực nước trên sông Đáy tại An Mỹ đạt báo động II; sông Bùi tại Phúc Lâm đạt báo động III, mực nước các hồ chứa trên địa bàn huyện đang ở mức cao; riêng hồ Quan Sơn vượt ngưỡng tràn…

Do ảnh hưởng của bão, lũ, trên địa bàn huyện có 85 nhà cấp 4, mái tôn trường học, đình, chùa, trạm y tế… bị tốc mái, 1 ngôi nhà ở xã Tuy Lai bị sập. 3.421 hộ dân thuộc các vùng trũng, ven sông, ngoài đê bị nước ngập vào nhà. Huyện Mỹ Đức đã di dời 1.979 hộ dân thuộc vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn.

Đến nay, vẫn còn 5 trường học trên địa bàn huyện Mỹ Đức, gồm: (Mầm non An Phú A, B, Tiểu học Hợp Tiến B, Mầm non Hợp Tiến B, Tiểu học An Phú) học sinh chưa thể trở lại trường học.

Huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo thực hiện việc cứu trợ, hỗ trợ cho các hộ dân bị cô lập do ngập; bảo đảm các nhu cầu thiết yếu, như: nước, lương thực, thực phẩm, chất đốt, đèn thắp sáng cho nhân dân...

Sau khi nghe báo cáo nhanh của huyện Mỹ Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi thuyền vào thôn Đồng Chiêm, xã An Phú trực tiếp thị sát tình hình mưa lũ tại khu vực dân cư đang bị ngập sâu do mưa lũ.

Thôn Đồng Chiêm được xem là “rốn lũ” của xã An Phú. Tính đến ngày 12/9, xã đã sơ tán hơn 700 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Dù lượng mưa những ngày gần đây đã giảm, nhưng nước lũ rừng ngang đang tràn về đã khiến nhiều hộ dân thôn Đồng Chiêm ngập trong nước lũ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mỹ Đức kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ dân thôn Đồng Chiêm cũng như nhân dân huyện Mỹ Đức sớm vượt qua những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bà Tuyến yêu cầu kịp thời sơ tán các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân trong bối cảnh mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống bão lụt, kịp thời ứng phó với mọi tình huống trên tinh thần bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân. Đặc biệt, cần quan tâm, hỗ trợ kịp thời các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, người già, trẻ em trong thời gian mưa lũ...