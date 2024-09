Hà Nội: Di dời gần 1.000 hộ dân vùng úng, ngập ở Mỹ Đức

TPO - Huyện Mỹ Đức đã di dời 986 hộ dân trong vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn. Trong đó, khoảng 600 hộ, với 2.500 khẩu tại xã An Phú bị ngập úng đã được di tản.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mỹ Đức, do ảnh hưởng của bão, lũ nên nước các sông hồ trên địa bàn huyện dâng cao. Thống kê cho thấy, có 1.549 hộ dân trên địa bàn huyện bị nước tràn vào nhà.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mỹ Đức đã huy động các lực lượng thực hiện di dời 986 hộ dân trong vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn. Trong đó, khoảng 600 hộ, với 2.500 khẩu tại xã An Phú bị ngập úng.

Ngoài ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã huy động trên 5.300 người, 20 thuyền, khoảng trên 1.900m3 cát... để khắc phục các sự cố do mưa, bão gây ra. Ví như đắp bao tải đất, cát để chống tràn trên các tuyến đê, thu hoạch lúa mùa cho nhân dân.

Tại sông Mỹ Hà, mực nước đã trên mức báo động II, có nguy cơ tràn cao. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các đơn vị, các xã có đê đã huy động nhân lực, lực lượng đắp bao tải đất, cát chống tràn trên 4km đê. Hiện, các cơ quan chức năng huyện đang tiếp tục theo dõi, chống tràn, chưa có điểm bị tràn nước qua đê.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng, huyện Phúc Thọ đã tổ chức di dời 67 hộ với 165 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Thống kê cho thấy, tại huyện Phúc Thọ, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã khiến 647 cây xanh bị gãy, đổ và 940 cây xanh bị gãy cành. 8 công trình bị hư hại, tốc mái. Hơn 500ha lúa bị đổ, ngập và khoảng 260ha rau màu các loại bị hư hỏng. Diện tích cây ăn quả bị ngập ảnh hưởng đến năng suất vào khoảng 397ha…