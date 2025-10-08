Trường học Hà Nội dạy trực tuyến và trực tiếp hôm nay

TPO - Sáng 8/10, Hà Nội tạnh mưa, học sinh nhiều trường đã đến được trường học trực tiếp. Bên cạnh đó, một số trường vẫn cho học trực tuyến vì lo ngại mưa lớn từ chiều tối qua gây ngập lụt các tuyến đường khiến học sinh, phụ huynh gặp khó khi di chuyển.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, kết thúc ngày thứ hai học sinh toàn trường học trực tuyến, Ban giám hiệu nhà trường đã phải họp để tính phương án học tập cho hôm nay (8/10). Nhà trường đưa ra phương án học trực tiếp tại trường theo thời khoá biểu. Tuy nhiên, trong chiều qua, Ban giám hiệu vẫn thông báo, sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế để quyết định trước 6 giờ sáng.



6 giờ sáng nay, thời tiết thuận lợi, nhà trường thông báo học sinh sẽ được học trực tiếp tại trường. "Nhưng những học sinh nhà xa, đường vẫn còn ngập, nhà trường khuyến cáo phụ huynh nên chủ động xin phép giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ và học bù sau", bà Yến nói.

Tương tự, Trường THCS Kim Giang sáng nay cũng cho học sinh quay lại trường học sau 2 ngày học trực tuyến. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng nhà trường nói rằng, các tuyến đường xung quanh trường đã khô ráo, trường được dọn vệ sinh sạch sẽ nên cho các em đi học trở lại. Thông báo được gửi đến học sinh vào thời điểm 5 giờ 45 phút sáng nên thời điểm này tất cả các em đã có mặt tại trường.

Giáo viên trường học tại Hà Nội dọn dẹp trường lớp bị mưa ngập do ảnh hưởng bão số 11 để chuẩn bị đón học sinh quay lại trường học.

Chiều qua, khi đang mưa lớn, đường phố ngập mọi ngả nhưng một trường tiểu học tư thục tại phường Yên Hoà vẫn thông báo cho học sinh tới trường học trực tiếp trong hôm nay khiến phụ huynh khá nghi ngại. Tuy nhiên, trường này cũng đưa ra phương án: tổ chức cho học sinh quay trở lại hình thức học tập và sinh hoạt bán trú tại trường đối với những em ở khu vực thuận lợi; học sinh ở vùng ngập, không đến được trường, phụ huynh báo lại cho giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ về tài liệu học tập và có kế hoạch dạy bù bài cho con.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa cho biết, trong ngày hôm qua, trường học vẫn khô ráo nhưng học sinh ở nhiều khu vực khác nhau, đường đến trường có thể bị ngập nước, không đảm bảo an toàn cho học sinh nên phương án học trực tuyến vẫn đảm bảo an toàn nhất cho các em. Sáng sớm nay, Ban giám hiệu theo dõi thời tiết và căn cứ thực tế trường lớp đang chưa sạch sẽ nên quyết định cho học sinh lớp 6-7 học trực tuyến buổi sáng; học sinh lớp 8-9 học trực tiếp buổi chiều.

"Trong sáng nay, nhà trường huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh chiều nay trở lại học trực tiếp", bà Hạnh nói.

Trường THCS Cầu Giấy thông báo cho học sinh toàn trường học trực tuyến từ chiều qua. Đây là ngày thứ 3 học sinh chưa thể đến trường. Đường ngập, phương tiện khó lưu thông, phụ huynh đồng tình với phương án học trực tuyến, đỡ phải đi lại vất vả tuy nhiên, học sinh lại tỏ ra không vui khi phải gặp thầy, gặp bạn qua màn hình máy tính.

Được biết, nhiều trường học khác tại Hà Nội sáng nay đã cho học sinh đi học trở lại. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều trường cho học sinh học trực tuyến ngày thứ 3 liên tiếp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến chiều qua (7/10), toàn thành phố có khoảng 30 trường học bị ngập sâu trong nước. Trong đó, có 7 trường mầm non, 19 trường tiểu học và 4 trường THCS.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường, tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để quyết định hình thức học tập, đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoài ra, khi nước rút, các trường nhanh chóng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh quay lại trường học.