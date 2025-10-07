Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Cà Mau cho các trường công thu 6 khoản tiền ngoài học phí

Tân Lộc
TPO - Sở GD&ĐT Cà Mau vừa có hướng dẫn các trường công lập trên địa bàn tiếp tục thực hiện 6 khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau vừa có hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Bạc Liêu (cũ), quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập, áp dụng sau khi hợp nhất địa giới hành chính.

Sở GD&ĐT Cà Mau cho phép các trường công lập thu 6 khoản tiền ngoài học phí.

Cụ thể, tiền ăn bán trú tại trường mầm non và tiểu học tối đa 50.000 đồng/học sinh/ngày, có biên bản thống nhất với phụ huynh và chính quyền địa phương.

Tiền giữ trẻ ngoài giờ (sau 17h - 18h30) tối đa 10.000 đồng/học sinh/giờ; trông trẻ cuối tuần tối đa 100.000 đồng/ngày (gồm tiền ăn); chăm sóc học sinh dịp hè tối đa 90.000 đồng/ngày.

Tiền dọn vệ sinh tối đa 15.000 đồng/học sinh/tháng ở tiểu học, 10.000 đồng/tháng ở THCS và THPT; làm quen Tiếng Anh và học năng khiếu ngoài giờ cho trẻ mầm non tối đa 100.000 đồng/tháng/môn học (theo chương trình của Bộ GD&ĐT).

Các khoản thu ngoài học phí tại trường công kể trên được áp dụng theo nguyên tắc thỏa thuận dân chủ, công khai giữa nhà trường và phụ huynh. Việc thu chi phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thu đúng – chi đủ, có kế hoạch, dự toán cụ thể.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường xem xét miễn, giảm phù hợp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức họp xét và lập hồ sơ cụ thể. Việc quản lý, hạch toán, quyết toán các khoản thu chi phải tuân thủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo minh bạch và đúng quy định.

Các đơn vị có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp thuế và thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn thu và tài sản công.

Tân Lộc
