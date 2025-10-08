Trường học đầu tiên dần thành hình trên vùng đất 'chết' Bình Hưng Hòa

TP.HCM là địa phương có quy mô trường, lớp lớn nhất cả nước, với khoảng 3.500 trường công lập và hơn 2.528.789 học sinh trong năm học 2025-2026, bao gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Mặc dù thành phố đảm bảo 100% chỗ học nhưng nhiều lớp sĩ số rất đông, quá tải. Nguyên nhân cơ bản được xác định là thiếu giáo viên, thiếu trường và áp lực sĩ số tại một số khu vực phát triển nhanh.