Trường học đầu tiên dần thành hình trên vùng đất 'chết' Bình Hưng Hòa

TPO - Từ khu đất bạt ngàn từng phủ đầy cỏ dại và các ngôi mộ xếp lớp, một ngôi trường mới đang dần thành hình trên nền đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TPHCM).
Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, ngôi trường mới được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m2, ở vị trí mặt tiền đường Bình Long (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM).
Đến nay, phần thô của trường đã hoàn thiện, các hạng mục đang được gấp rút thi công. Hàng chục công nhân đội nắng, mưa tất bật với công việc cho kịp tiến độ.
Theo ông Phạm Hoàng Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, dự án trường tiểu học Trần Đại Nghĩa này có quy mô 30 phòng học cùng các phòng chức năng hiện đại, gồm một tầng trệt và ba lầu. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân (cũ) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 156 tỷ đồng.
“Công trình được khởi công vào tháng 5/2025, hiện đang thi công hoàn thiện phần thô, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 2 năm sau”, ông Khanh nói.
Cũng theo ông Khanh, sau khi hoàn thành, trường sẽ giải quyết chỗ học cho tối thiểu 1.050 học sinh, góp phần đáp ứng nhu cầu trường lớp ngày càng cấp bách do tăng dân số cơ học cao.
Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo điều kiện dạy và học tập tốt hơn cho học sinh và giáo viên trên địa bàn.
Dự án trường học này nằm trong quy hoạch tổng thể chuyển đổi khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa thành khu đô thị xanh, công viên, công trình giáo dục và hạ tầng xã hội.
Ngoài Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa đang lập kế hoạch xây dựng 8 ngôi trường khác, nhằm giải quyết chỗ học cho con em trên địa bàn.
Trước đó, TPHCM đã hoàn thành hai giai đoạn di dời hơn 38.500 trên tổng số gần 53.000 ngôi mộ, với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng.
Phần đất sau giải tỏa được quy hoạch đồng bộ để phục vụ cộng đồng, trong đó công trình trường học là một trong những hạng mục đầu tiên được triển khai.
TP.HCM là địa phương có quy mô trường, lớp lớn nhất cả nước, với khoảng 3.500 trường công lập và hơn 2.528.789 học sinh trong năm học 2025-2026, bao gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Mặc dù thành phố đảm bảo 100% chỗ học nhưng nhiều lớp sĩ số rất đông, quá tải. Nguyên nhân cơ bản được xác định là thiếu giáo viên, thiếu trường và áp lực sĩ số tại một số khu vực phát triển nhanh.