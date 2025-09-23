Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Thành lập trường Cao đẳng Lạng Sơn, công bố bổ nhiệm lãnh đạo mới

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 23/9, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn.

Trường Cao đẳng Lạng Sơn chính thức được thành lập vào ngày 27/08/2025, sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn và Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Trường Cao đẳng Lạng Sơn hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và đặt mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành chất lượng cao, chuẩn bị cho sự phát triển thành Trường Đại học Lạng Sơn trong tương lai.

tp-c4.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bộ máy lãnh đạo mới của Trường Cao đẳng Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến,

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Lạng Sơn công bố các Quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo mới của Trường Cao đẳng Lạng Sơn. Theo đó, ông Phùng Quý Sơn (SN 1978, Tiến sỹ Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Lạng Sơn kể từ ngày 23/9/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng nhà trường. Các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạng Sơn gồm các ông bà: Trần Thị Hạnh (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn) ông Nguyễn Xuân Hùng (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn), bà Trịnh Thị Xuân Quỳnh (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn).

c3.jpg
Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ, mong muốn Trường Cao đẳng Lạng Sơn sớm đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả...
tp-c2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Lạng Sơn.

Trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Lạng Sơn, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo mới của nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhấn mạnh đến 4 nội dung cơ bản, trong đó Trường Cao đẳng Lạng Sơn cần sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, đồng bộ, phát huy được thế mạnh của từng khoa, phòng trước khi sáp nhập. Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới, tạo nền tảng cho quản lý hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm và đạo đức nghề nghiệp, coi đây là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cần xác định rõ chiến lược phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy thế mạnh truyền thống của 3 trường tiền thân, đồng thời mở rộng ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh, với các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nghề chất lượng cao, nghề mới, nghề thông minh, nghề có khả năng thích ứng linh hoạt….

Thay mặt những cán bộ được điều động, bổ nhiệm; ông Phùng Quý Sơn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Lạng Sơn hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng Trường Cao đẳng Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Ngày 23/9, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức công bố các quyết định: Bổ nhiệm ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn làm Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh. Bổ nhiệm ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn làm Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Duy Chiến
#Trường Cao đẳng Lạng Sơn #Bổ nhiệm lãnh đạo mới #Hội nghị công bố thành lập trường #Phát triển giáo dục đa ngành #Quyết định thành lập trường Cao đẳng #Chức năng và nhiệm vụ trường Cao đẳng #Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn #Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao #Quy hoạch phát triển giáo dục Lạng Sơn #Tầm nhìn trường Cao đẳng Lạng Sơn đến 2050

Xem thêm

Cùng chuyên mục