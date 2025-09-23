Thành lập trường Cao đẳng Lạng Sơn, công bố bổ nhiệm lãnh đạo mới

Trường Cao đẳng Lạng Sơn chính thức được thành lập vào ngày 27/08/2025, sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn và Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Trường Cao đẳng Lạng Sơn hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và đặt mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành chất lượng cao, chuẩn bị cho sự phát triển thành Trường Đại học Lạng Sơn trong tương lai.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn (giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bộ máy lãnh đạo mới của Trường Cao đẳng Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến,

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Lạng Sơn công bố các Quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo mới của Trường Cao đẳng Lạng Sơn. Theo đó, ông Phùng Quý Sơn (SN 1978, Tiến sỹ Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Lạng Sơn kể từ ngày 23/9/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng nhà trường. Các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạng Sơn gồm các ông bà: Trần Thị Hạnh (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn) ông Nguyễn Xuân Hùng (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn), bà Trịnh Thị Xuân Quỳnh (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn).

Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu giao nhiệm vụ, mong muốn Trường Cao đẳng Lạng Sơn sớm đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả...

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Lạng Sơn.

Trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Lạng Sơn, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo mới của nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhấn mạnh đến 4 nội dung cơ bản, trong đó Trường Cao đẳng Lạng Sơn cần sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, đồng bộ, phát huy được thế mạnh của từng khoa, phòng trước khi sáp nhập. Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới, tạo nền tảng cho quản lý hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm và đạo đức nghề nghiệp, coi đây là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cần xác định rõ chiến lược phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy thế mạnh truyền thống của 3 trường tiền thân, đồng thời mở rộng ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh, với các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn và định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nghề chất lượng cao, nghề mới, nghề thông minh, nghề có khả năng thích ứng linh hoạt….

Thay mặt những cán bộ được điều động, bổ nhiệm; ông Phùng Quý Sơn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Lạng Sơn hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng Trường Cao đẳng Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.