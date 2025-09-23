Trung Quốc âm thầm tích vàng nhằm thách thức đô la Mỹ

TPO - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang sử dụng Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) để mời gọi ngân hàng trung ương của các quốc gia thân thiện với nước này mua vàng thỏi và lưu trữ ở Trung Quốc, Bloomberg dẫn nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.

Trung Quốc đang tăng cường tích trữ vàng. Ảnh minh họa

Theo nguồn tin, hoạt động này diễn ra trong mấy tháng gần đây và đã được ít nhất 1 quốc gia ở Đông Nam Á quan tâm.

Kế hoạch này sẽ giúp tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong hệ thống tài chính toàn cầu, hỗ trợ thực hiện mục tiêu thiết lập một thế giới ít phụ thuộc vào đô la Mỹ và các trung tâm tài chính của phương Tây như Mỹ, Anh và Thụy Sĩ.

Trong mấy năm qua, các quốc gia tích cực mua vàng khi rủi ro địa - chính trị gia tăng, tạo cơ hội cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thiết lập một nơi trú ẩn an toàn cho loại tài sản quan trọng, như một vùng đệm trước các cú sốc kinh tế.

PBOC và SGE không trả lời đề nghị bình luận về thông tin này.

Việc các ngân hàng trung ương tích cực mua vàng dự trữ là nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh trong thời gian gần đây. PBOC cũng đã liên tục mua vào trong 10 tháng qua.

Vàng dự trữ sẽ được lưu giữ tại các kho lưu ký liên kết với Hội đồng quốc tế của SGE, trực thuộc PBOC và được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thành lập từ năm 2014 nhằm đóng vai trò địa điểm chính để người nước ngoài giao dịch vàng với đối tác Trung Quốc.

Nguồn tin cho biết, vàng thỏi được giao dịch sẽ được tính vào dự trữ của nước ngoài chứ không cần di chuyển vàng khỏi kho hiện tại ở Trung Quốc.

Bước đi này đánh dấu một bước tiến nữa của Trung Quốc nhằm xây dựng chỗ đứng của họ trong giao dịch vàng thỏi toàn cầu, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phải đi để Bắc Kinh có thể thách thức các trung tâm đã được thiết lập được chỗ đứng vững chắc như Vương quốc Anh.

Kho dự trữ của Ngân hàng Anh đang có hơn 5.000 tấn vàng, tương đương gần 600 tỷ USD, giúp London duy trì vị trí thị trường hàng đầu của kim loại quý.

Các dịch vụ lưu ký và bảo vệ tài sản thay mặt cho khách hàng là yếu tố cốt lõi đối với một trung tâm vàng, giúp nâng cao uy tín và thu hút thêm giao dịch.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, dự trữ vàng của PBOC chưa bằng một nửa con số đó, nghĩa là ngân hàng này đang ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các ngân hàng trung ương nắm giữ vàng toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường vàng nội địa của Trung Quốc, dù là trang sức hay vàng thỏi và tiền xu để đầu tư, vẫn là thị trường lớn nhất thế giới.

Việc thúc đẩy giao dịch vàng trong nước sẽ giúp Bắc Kinh đẩy nhanh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Giá vàng thỏi đã tăng gần gấp đôi, lên hơn 3.700 USD/ounce trong 2 năm qua. Đà tăng giá mạnh mẽ có thể còn tiếp diễn. Goldman Sachs dự đoán giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce nếu khoảng 1% lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do tư nhân nắm giữ được chuyển sang vàng.

Đối với một số quốc gia, kho dự trữ vàng của Trung Quốc có thể là một lựa chọn hấp dẫn để tích trữ và tránh nguy cơ bị cắt đứt khỏi thị trường tài chính thế giới.

Các ngân hàng trung ương tăng tốc mua vàng từ khi Mỹ và các đồng minh đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga năm 2022, vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.