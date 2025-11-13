'Trùm' trứng gà Ba Huân bị hải quan 'tuýt còi', người trong cuộc thừa nhận điều đau xót

TPO - Công ty CP Ba Huân đang bị dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do nợ thuế hơn 51 tỷ đồng vì làm ăn thua lỗ. Chủ tịch công ty này cho biết việc này nguy cơ ảnh hưởng tới việc làm của cả ngàn lao động.

Đang “chạy” tiền đóng thuế

Chiều 13/11, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phạm Thị Huân - người sáng lập Công ty CP Ba Huân và là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - thừa nhận, thời gian qua, công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ thuế. Hiện tại, Công ty CP Ba Huân đang “chạy” tiền để đóng thuế cho Nhà nước. Việc này có nguy cơ ảnh hưởng tới việc làm của cả ngàn lao động.

Trước đó, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Chi Cục Hải quan Khu vực II) ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bà Phạm Thị Huân - người sáng lập Công ty CP Ba Huân. Ảnh: Ba Huân.

Cơ quan hải quan ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP Ba Huân (mã số thuế 0304244470) tại địa chỉ 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TPHCM để thi hành công văn ngày 30/10 của Thuế Cơ sở 6 TPHCM.

Lý do cưỡng chế là do người nộp thuế có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 51 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực 1 năm (kể từ ngày 10/11 đến 9/11/2026) và sẽ chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đầy đủ vào ngân sách.

Ba Huân là thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chính là trứng gà. Doanh nghiệp đang vận hành 3 nhà máy cùng 3 trang trại chăn nuôi tại Bình Dương và Long An cũ (Bến Lức, Thạnh Hóa).

Doanh nhân Phạm Thị Huân bắt đầu câu chuyện của mình từ gánh trứng do cha mẹ để lại. Khi đó, bà Huân chỉ mới tròn 16 tuổi, được mẹ trao lại nghiệp kinh doanh trứng của gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn, không được học cao hiểu rộng - như cách bà thường tự nói về mình - nhưng với sự nhạy bén trong tiếp cận thị trường, bà Huân luôn nhận ra đâu là thời điểm mình cần đổi mới mô hình kinh doanh hoặc đầu tư thêm công nghệ gì.

Năm 2003, đại dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra khiến doanh nghiệp của bà Phạm Thị Huân chịu thiệt hại nặng nề. Công ty Ba Huân lỗ gần 6 tỷ đồng nên bà phải bán một căn nhà để gầy dựng lại sự nghiệp.

Khi công việc kinh doanh vừa ẩm trở lại, đầu năm 2005, dịch cúm gia cầm H5N1 lại bùng phát lần nữa khiến nhiều doanh nghiệp đối diện với nguy cơ phá sản. Để không đi theo vết xe đổ, bà Huân đã tìm đến Công ty Moba của Hà Lan - nơi có máy móc hiện đại nhất thế giới với công suất 6.000 trứng/giờ. Sau đó, bà về bàn với các em bán bớt nhà xưởng, đất đai để đầu tư dây chuyền công nghệ này, mong cứu vãn hàng vạn hộ dân và cứu chính mình.

Từ đây, dây chuyền xử lý trứng trị giá 650.000 Euro với công suất 65.000 trứng/giờ được đưa vào sử dụng. Do hoạt động không đủ công suất, 3 năm sau, bà Huân tiếp tục đầu tư 1 triệu Euro cho dây chuyền mới với công suất gấp 2 lần.

Tăng vốn ngàn tỷ

Từ khi thành lập đến nay, Ba Huân đã có nhiều lần thay đổi vốn điều lệ. Năm 2016, công ty tăng vốn điều lệ từ 189 tỷ đồng lên 219 tỷ đồng. Trong đó, bà Huân nắm cổ phần lớn nhất với gần 69,9% vốn điều lệ.

Đến tháng 2/2018, Ba Huân tăng vốn lên hơn 222 tỷ đồng, rồi tăng lên 280,6 tỷ đồng chỉ sau đó ít ngày. Danh sách cổ đông có sự xuất hiện của cổ đông nước ngoài là Hawke Investment S Pte. Ltd. - một doanh nghiệp đến từ Singapore - nắm giữ gần 33,8% vốn điều lệ.

Tháng 8/2024, Ba Huân tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng. Ảnh: Ba Huân.

Tháng 10/2018, vốn điều lệ của Ba Huân lại giảm về 222 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ phần của Hawke Investment giảm xuống còn 16,4%. Năm 2019, Ba Huân tăng vốn lên 330 tỷ đồng nhưng đến tháng 2/2021 lại giảm về 212 tỷ đồng, rồi lại điều chỉnh lên 330 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2021 do sáp nhập hai doanh nghiệp là Công ty CP Đầu tư Ba Huân Vĩnh Tân và Công ty CP Đầu tư Ba Huân Đức Hòa, sau đó hạ xuống 284 tỷ đồng vào tháng 11/2021.

Đến tháng 3/2022, vốn điều lệ Ba Huân lại được điều chỉnh lên 330 tỷ đồng, trước khi tăng vọt lên 780 tỷ vào cuối tháng 3/2022 do sáp nhập với Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Minh Hoàng.

Năm 2022, chứng kiến nhiều đợt tăng vốn của Ba Huân. Cụ thể, trong tháng 8/2022, Ba Huân tăng vốn lên hơn 821 tỷ đồng, tháng 9/2022 tăng lên hơn 909 tỷ đồng, tháng 11/2022 tăng lên 942 tỷ đồng. Năm 2023, vốn điều lệ của Ba Huân vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Tháng 8/2024, Ba Huân tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, Công ty CP Ba Huân từng vướng lùm xùm với Quỹ đầu tư VinaCapital. Cụ thể, vào tháng 2/2018, Vietnam Opportunity Fund - đơn vị chủ quản của VinaCapital thông báo trên Sở Giao dịch chứng khoán London về việc hoàn tất thương vụ đầu tư 32,5 triệu USD vào Ba Huân.

Đầu tháng 7/2018, Ba Huân có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị hỗ trợ chấm dứt hợp tác với VinaCapital. Lý do được phía Ba Huân đưa ra là nhận thấy thỏa thuận hợp tác giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt có nội dung không đúng hoặc không như trao đổi ban đầu. Cụ thể, Ba Huân cho rằng, VinaCapital “tự động” đưa vào tỷ suất hoàn vốn đầu tư 22% một năm - gấp 3 lần lãi suất vay vốn ngân hàng.

Tháng 8/2018, VinaCapital phát đi thông báo, do một số hiểu lầm giữa đôi bên, quỹ đầu tư này quyết định dừng tham gia đầu tư vào Ba Huân.