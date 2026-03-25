Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên 1-0 (Hết H1): Không vào!!! Công Phương lỡ cơ hội

TPO - Công Phương lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho U23 Việt Nam khi dứt điểm không thành công tình huống khá thuận lợi trước khung thành U23 Triều Tiên.

foul Hết hiệp 1: U23 Việt Nam 1-0 U23 Triều Tiên Bị đánh giá thấp hơn, nhưng U23 Việt Nam tạm thời dẫn trước U23 Triều Tiên 1-0 sau hiệp 1. Người ghi bàn cho U23 Việt Nam là Minh Tâm, với pha lập công ngay ở phút thứ 6. report U23 Triều Tiên bế tắc 42': U23 Triều Tiên đang dần bế tắc trước hàng thủ của U23 Việt Nam. Đội bóng áo trắng không còn duy trì được sức ép trong những phút vừa qua và không có cơ hội nào đáng kể. report Thế trận giằng co 35': Sau khi có bàn thắng sớm, U23 Việt Nam chủ động lùi sâu chơi phòng ngự phản công và tạo ra thế trận giằng co với U23 Triều Tiên. Các cầu thủ trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh đang chơi rất tốt và hạn chế các tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Cao Văn Bình. report KHÔNG VÀO! Công Phương đối mặt thủ môn không thành 28': U23 Việt Nam phản công nhanh nguy hiểm, Công Phương có cơ hội đối mặt với thủ môn U23 Triều Tiên nhưng dứt điểm không thành công. yellow Lê Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng 26': Trung vệ của U23 Việt Nam, Lê Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi ngăn cản tình huống lên bóng nguy hiểm của U23 Triều Tiên. Các cầu thủ áo trắng có pha phối hợp thoát pressing ấn tượng, khiến Nguyên Hoàng buộc phải phạm lỗi sớm. report U23 Triều Tiên tấn công áp đảo 20': Trong những phút vừa qua, U23 Triều Tiên tấn công áp đảo nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn đứng vững. injury Thái Bá Đạt cần trợ giúp y tế 13': Cầu thủ của U23 Việt Nam, Thái Bá Đạt dính chấn thương khi tham gia phòng ngự. Anh cần sự trợ giúp của các nhân viên y tế để tiếp tục thi đấu. goal VÀO! U23 Việt Nam mở tỷ số 6': Ngay ở phút thứ 6, U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ sai lầm của đối thủ. Hậu vệ U23 Triều Tiên phá bóng lỗi, và Nguyễn Minh Tâm nhanh chân sút bóng vào góc hẹp ghi bàn. start Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam

Cho dù cầu thủ Việt kiều Antonio Moric bị gạch tên vào phút chót, U23 Việt Nam vẫn có nhiều nhân tố mới tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước giải, HLV Đinh Hồng Vinh không ngần ngại tiết lộ mục tiêu chính của U23 Việt Nam là thử nghiệm đội hình và xây dựng lực lượng cho tương lai.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: ““Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”.

U23 Việt Nam đến Trung Quốc với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.