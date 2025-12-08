Trực tiếp U22 Philippines vs U22 Indonesia, 18h00 ngày 8/12: Thế trận khó đoán

TPO - Trước một U22 Philippines đang hưng phấn, U22 Indonesia sẽ không dễ để giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo tại bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33.

report Ivar Jenner làm thủ lĩnh U22 Indonesia Indonesia nhận cú sốc khi Ferdinan không thể dự SEA Games 33. Giờ là lúc nhà đương kim vô địch SEA Games quên Ferdinan đi và tập trung vào những thứ đang có. Thủ quân Ivar Jenner là một trong những điểm tựa của U22 Indonesia ở giải đấu năm nay. Hai ngôi sao khác ở hàng công U22 Indonesia là Struick và Zijlstra cũng đá chính trước Philippines. report Đội hình xuất phát U22 Indonesia Cahya Supriadi, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dion Markx. Raka Cahyana, Ivar Jenner, Rivaldo Pakpahan, Dony Tri Pamungkas, Rafael Struick, Mauro Zijlstra, Rayhan Hannan. report Đội hình xuất phát U22 Philippines Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Monis James, Gabriel Guimaraes, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

U22 Philippines đã thắng U22 Myanmar ở trận ra quân bảng C. Trong khi đó, U22 Indonesia chơi trận ra quân vào chiều nay. Chiến thắng của U22 Philippines sẽ gây áp lực cho chính U22 Indonesia, khi nhà đương kim vô địch phải bắt buộc đánh bại đối thủ để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng.

Trước giờ bóng lăn, U22 Indonesia nhận hung tin vì không thể triệu tập ngôi sao số 1 Ferdinan. Không có Ferdinan, sức mạnh của U22 Indonesia chắc chắn suy giảm và tham vọng vô địch của họ sẽ gặp thêm khó khăn. Những người làm bóng đá ở Indonesia đã tuyên bố mạnh miệng về tham vọng bảo vệ ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games. Ngay trận ra quân gặp U22 Philippines, U22 Indonesia sẽ có bài "test" đủ đô.

U22 Philippines đã chơi hay trước U22 Singapore. Trước U22 Myanmar, U22 Philippines cho thấy sự gắn kết tốt, chơi tấn công đa dạng và duy trì được khối đội hình gắn kết ở sơ đồ 4-4-2. Song, trận thắng U22 Myanmar không nói lên nhiều điều cho U22 Philippines. Gặp U22 Indonesia, mọi thứ sẽ khác với đoàn quân dưới trướng HLV McPherson.

Ở SEA Games 32, U22 Indonesia từng thắng U22 Philippines 3-0 ở vòng bảng. Đó là trận đấu mà U22 Indonesia chơi trên cơ hoàn toàn trước một U22 Philippines thiếu tính gắn kết. Sau 2 năm, thực lực của U22 Philippines được đánh giá tốt hơn và đội tuyển này đặt ra mục tiêu tiến vào bán kết SEA Games lần đầu trong lịch sử.

U22 Philippines đã làm nóng từ trận U22 Myanmar, trong khi U22 Indonesia có quãng nghỉ khá dài trước khi chơi trận đầu tiên. Đây là lợi thế nhỏ cho U22 Philippines khi sự chuẩn bị của họ cho trận đấu lớn khá tốt. Còn U22 Indonesia phải gấp rút thay đổi kế hoạch vì Ferdinan không thể trở về.