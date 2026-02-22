Trực tiếp Tottenham vs Arsenal, 23h30 ngày 22/2: Derby rực lửa

Trận đấu derby London giữa Tottenham Hotspur và Arsenal vốn đặc biệt lại càng trở nên quan trọng hơn vào hôm nay. Tottenham ra mắt HLV Igor Tudor trong bối cảnh đối mặt với nguy cơ xuống hạng, trong khi Arsenal chịu vô số chỉ trích sau trận hòa tai hại trước Wolves. Tottenham cần chiến thắng để vượt lên vị trí an toàn, nhưng Arsenal cũng phải thắng để giữ vững ngôi đầu và bảo vệ khoảng cách với Man City.

Không một cổ động viên Tottenham nào ảo tưởng rằng đội bóng của họ không phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, đặc biệt khi đội chủ nhà là đội duy nhất chưa giành được chiến thắng nào tại Premier League tính đến thời điểm này của năm 2026, chỉ có được 4 điểm trong tổng số 24 điểm tối đa.

Nhưng đây là lúc Tudor xuất hiện; cựu huấn luyện viên trưởng của Lazio, Marseille và Juventus - người đã kết thúc nhiệm kỳ sớm tại Juventus - có nhiệm vụ ổn định tình hình trong phần còn lại của mùa giải, và lịch sử cho thấy rằng HLV người Croatia này có thể ngay lập tức chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Thực tế, Tudor đã thắng trận đầu tiên dẫn dắt mỗi câu lạc bộ trong năm lần gần nhất - bao gồm cả lần thứ hai khoác áo Hajduk Split - nhưng ông thừa hưởng một đội Tottenham có thành tích sân nhà tệ thứ ba tại Premier League mùa giải hiện tại, chỉ với vỏn vẹn hai chiến thắng.

Nhắc đến con số hai, người hâm mộ Arsenal trên khắp cả nước đang phải sống lại cơn ác mộng về nhì, sau khi đội bóng của họ đánh mất hai điểm một cách thảm hại trước Wolves, đội bóng có nguy cơ xuống hạng với số điểm thấp nhất lịch sử Premier League.

Arsenal vẫn nắm trong tay vận mệnh vô địch của mình, nhưng lợi thế ngày càng mong manh của họ trước Manchester City - đội bóng cũng đang tự quyết định số phận trước trận đấu đỉnh cao với Pháo thủ tại Etihad vào tháng Tư - sẽ bị thu hẹp xuống chỉ còn hai điểm nếu Man City thắng trận đấu bù.

Vì vậy, trận derby London đêm nay có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội bóng. Hãy cùng chờ xem ai là người có thể nở nụ cười tươi sau trận đấu.

Xem trực tiếp Tottenham vs Arsenal trên kênh nào, ở đâu?

