Trực tiếp Tottenham vs Arsenal 0-0 (H1): Pháo thủ ép sân

TPO - Arsenal chủ động tấn công ngay từ những phút đầu và liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm về khung thành Tottenham.

report Arsenal đánh mất nhịp điệu? 24': Sau khi trận đấu bị gián đoạn, Arsenal đã đánh mất nhịp điệu tấn công và không thể tạo ra sức ép lớn như những phút đầu tiên. Trận đấu vì thế đang trở nên khá tẻ nhạt. report KHÔNG VÀO! Saliba đánh đầu ra ngoài 17': Saka đá phạt góc về cột xa cho Gyokeres đánh đầu chuyền chiến thuật. Saliba chiếm được vị trí để dứt điểm, nhưng pha đánh đầu nối của anh đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. report Trận đấu trở lại Một trợ lý trọng tài bị hỏng thiết bị liên lạc. Ban tổ chức mất khá nhiều thời gian để thay thế cho ông. report Trận đấu đang bị gián đoạn 10': Trận đấu bị gián đoạn gần 3 phút qua mà không rõ lý do. Có vẻ như các trọng tài đang gặp sự cố kỹ thuật. report KHÔNG VÀO! Gyokeres dứt điểm nguy hiểm 7': Arsenal đang tạo sức ép rất lớn ngay từ đầu trận. Lần này, Gyokeres có pha xử lý tự tin trong vòng cấm trước khi tung cú sút cực mạnh về góc xa, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. report Hàng thủ Tottenham chao đảo 5': Thủ môn Vicario băng ra không hợp lý, tạo ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Tottenham. Dù vậy, hậu vệ áo trắng vẫn kịp phá bóng trước khi Saka dứt điểm. report KHÔNG VÀO! Gyokeres suýt lập công 4': Arsenal có cơ hội ghi bàn từ rất sớm. Từ cánh phải, Timber thoát xuống và tạt vào chính xác cho Gyokeres đánh đầu. Tuy nhiên, một trung vệ áo trắng vẫn kịp xuất hiện cản bóng ngay trước khung thành Tottenham. start Trận đấu bắt đầu report Arteta ra tối hậu thư cho các học trò Theo Daily Mail, HLV Arteta đã nói thẳng với các cầu thủ Arsenal rằng họ phải ra đi nếu không chịu được áp lực của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal liên tiếp mất điểm trong thời gian qua khiến các cầu thủ của họ bị chỉ trích thiếu bản lĩnh. photo Cầu thủ Arsenal khởi động trước trận đấu report Mikel Arteta chờ duyên của Eze Ở trận lượt đi giữa Arsenal và Tottenham, Eze đã lập hat-trick giúp Pháo thủ đại thắng 4-1. Đây có lẽ là lý do chính khiến Mikel Arteta xếp Eze đá chính sau khi để anh ngồi dự bị liên tục trong thời gian qua. report Liverpool thắng nghẹt thở Nottingham Ở loạt trận sớm tối nay, Liverpool tiếp tục có chiến thắng 1-0 trên sân khách khi vượt qua Nottingham. Lần này, Mac Allister là người hùng của The Kop với bàn thắng đúng vào phút cuối cùng. Chiến thắng này giúp Liverpool gia tăng sức ép với tốp 5, trong khi Nottingham tiếp tục sa lầy ở nhóm cuối bảng. tatic Đội hình xuất phát Tottenham vs Arsenal

Trận đấu derby London giữa Tottenham Hotspur và Arsenal vốn đặc biệt lại càng trở nên quan trọng hơn vào hôm nay. Tottenham ra mắt HLV Igor Tudor trong bối cảnh đối mặt với nguy cơ xuống hạng, trong khi Arsenal chịu vô số chỉ trích sau trận hòa tai hại trước Wolves. Tottenham cần chiến thắng để vượt lên vị trí an toàn, nhưng Arsenal cũng phải thắng để giữ vững ngôi đầu và bảo vệ khoảng cách với Man City.

Không một cổ động viên Tottenham nào ảo tưởng rằng đội bóng của họ không phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, đặc biệt khi đội chủ nhà là đội duy nhất chưa giành được chiến thắng nào tại Premier League tính đến thời điểm này của năm 2026, chỉ có được 4 điểm trong tổng số 24 điểm tối đa.

Nhưng đây là lúc Tudor xuất hiện; cựu huấn luyện viên trưởng của Lazio, Marseille và Juventus - người đã kết thúc nhiệm kỳ sớm tại Juventus - có nhiệm vụ ổn định tình hình trong phần còn lại của mùa giải, và lịch sử cho thấy rằng HLV người Croatia này có thể ngay lập tức chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Thực tế, Tudor đã thắng trận đầu tiên dẫn dắt mỗi câu lạc bộ trong năm lần gần nhất - bao gồm cả lần thứ hai khoác áo Hajduk Split - nhưng ông thừa hưởng một đội Tottenham có thành tích sân nhà tệ thứ ba tại Premier League mùa giải hiện tại, chỉ với vỏn vẹn hai chiến thắng.

Nhắc đến con số hai, người hâm mộ Arsenal trên khắp cả nước đang phải sống lại cơn ác mộng về nhì, sau khi đội bóng của họ đánh mất hai điểm một cách thảm hại trước Wolves, đội bóng có nguy cơ xuống hạng với số điểm thấp nhất lịch sử Premier League.

Arsenal vẫn nắm trong tay vận mệnh vô địch của mình, nhưng lợi thế ngày càng mong manh của họ trước Manchester City - đội bóng cũng đang tự quyết định số phận trước trận đấu đỉnh cao với Pháo thủ tại Etihad vào tháng Tư - sẽ bị thu hẹp xuống chỉ còn hai điểm nếu Man City thắng trận đấu bù.

Vì vậy, trận derby London đêm nay có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội bóng. Hãy cùng chờ xem ai là người có thể nở nụ cười tươi sau trận đấu.

Xem trực tiếp Tottenham vs Arsenal trên kênh nào, ở đâu?

