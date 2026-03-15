Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hải Phòng, 19h15 ngày 15/3: Quyết tâm bám đuổi

Thể Công Viettel đang có phong độ ấn tượng trong năm 2026 khi thắng 4/5 trận đã đấu. Tuy nhiên, trận thua sốc với tỷ số 1-4 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 13 khiến cơ hội vô địch V-League của họ giảm đi đáng kể.

Trước trận đấu với Hải Phòng, Thể Công Viettel đã bị đội đầu bảng bỏ xa 7 điểm. Đây là khoảng cách khi hai đội có cùng số trận (15), khiến đội bóng áo lính chịu áp lực cực lớn. Họ buộc phải thắng Hải Phòng nếu muốn tiếp tục đua tranh ngôi vô địch với đối thủ đến những vòng cuối cùng.

Về lý thuyết, đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn với Thể Công Viettel. Trong khi đội chủ nhà đua vô địch với phong độ cao, Hải Phòng lại sa sút không phanh. Tính từ cuối năm 2025 đến nay, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã trải qua 5 trận liền không thắng (hòa 1, thua 4). Đây là màn trình diễn trái ngược hoàn toàn với những gì họ thể hiện trước đó.

Nhiều người tin rằng Hải Phòng có dấu hiệu “buông thả” sau khi giành được vị trí an toàn. Họ không thể đua vô địch, nhưng cũng không phải lo trụ hạng. Bên cạnh đó, việc mất chân sút chủ lực Friday vào tay Ninh Bình FC phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng này.

Cũng vì vậy, Thể Công Viettel được dự đoán sẽ có chiến thắng trước Hải Phòng tối nay. Dù sao, hãy cùng chờ xem đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thể tạo ra khó khăn nào cho đội chủ nhà hay không.