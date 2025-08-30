Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM (19h15 ngày 30/8): Điểm tựa Hàng Đẫy

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vòng 3 LPBank V.League 1-2025/26 sẽ khép lại bằng màn đọ sức hứa hẹn rất hấp dẫn giữa 2 CLB giàu tiềm lực là Thể Công Viettel và Becamex TPHCM. Với lợi thế sân nhà cùng quá khứ áp đảo đối thủ, Thể Công Viettel hứa hẹn sẽ bỏ túi 3 điểm.

report Đội hình ra sân của Becamex TPHCM
540974675-1186557423502682-3859224362804164881-n-1.jpg
report Đội hình ra sân của Viettel

Đội chủ nhà Thể Công Viettel đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Văn Khang, cầu thủ dính chấn thương ở trận thắng CATPHCM, đã bình phục và có tên ở danh sách xuất phát.

540677928-772786018836180-1052644943626671388-n.jpg
539952956-1186308103527614-5114626451501692642-n.jpg

Thể Công Viettel đang khởi đầu tốt với 4 điểm sau trận hòa CAHN 1-1 ở ngày khai màn, tiếp đó thắng đậm CA TP.HCM 3-0. Lịch thi đấu của họ ở giai đoạn đầu là khá căng, nhưng CLB này đã biết cách vượt qua. HLV Popov giúp các học trò kiên cường cầm chân CAHN trước khi bùng nổ ở trận gặp CA TP.HCM. Nếu tận dụng tốt hơn, thậm chí họ còn thắng đậm hơn.

Đây là 2 trận đấu cho thấy khả năng hòa nhập rất nhanh của các tân binh. Thủ môn Văn Việt vững vàng trong khung gỗ, Lucao hiệu quả trên hàng công nhờ khả năng di chuyển thông minh, tự tìm cơ hội và những pha “độc lập tác chiến” mạnh mẽ, Kyle Colonna vững vàng ở hàng thủ và Darmian Vu Thanh bén nhạy ở tuyến tiền vệ. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Wesley Nata cũng phần nào khiến NHM đội bóng áo lính quên đi Đức Chiến.

Có thể nói, đoàn quân của HLV Popov có một diện mạo mới so với những mùa giải trước. Với những gì đang thể hiện, có thể nói Thể Công Viettel không e ngại trước bất cứ đối thủ nào.

the-cong-viettel-catphcm-4-3193.jpg

Bên kia chiến tuyến, Becamex TPHCM đang lộ ra những vấn đề. CLB này thay đổi lực lượng sát giờ khai mạc giải nên lối chơi vẫn còn nhiều trục trặc. Trận ra quân, họ đã dễ dàng đánh bại HAGL 3-0 nhưng sau đó, CLB này lại trở về với bộ mặt thất thường khi thua CAHN 0-3. Thất bại ấy tiếp tục khiến họ mất quân. Sau Tấn Tài, Vĩ Hào, Trung Hiếu Kizito sẽ nghỉ trận đấu hôm nay vì án treo giò.

Với quá khứ sợ những chuyến ghé thăm Thể Công Viettel (thua 6/8 trận gần nhất khi làm khách của Viettel) cộng với lực lượng bị bào mòn, khó có thể tin Becamex TPHCM sẽ đứng vững tại Hàng Đẫy vào tối nay.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Thể Công Viettel #Becamex TPHCM #Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM #nhận định bóng đá #trực tiếp bóng đá #Viettel #Popov #V.League #LPBank V.League

Xem thêm

Cùng chuyên mục