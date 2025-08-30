Trực tiếp Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM (19h15 ngày 30/8): Điểm tựa Hàng Đẫy

TPO - Vòng 3 LPBank V.League 1-2025/26 sẽ khép lại bằng màn đọ sức hứa hẹn rất hấp dẫn giữa 2 CLB giàu tiềm lực là Thể Công Viettel và Becamex TPHCM. Với lợi thế sân nhà cùng quá khứ áp đảo đối thủ, Thể Công Viettel hứa hẹn sẽ bỏ túi 3 điểm.

report Đội hình ra sân của Becamex TPHCM report Đội hình ra sân của Viettel Đội chủ nhà Thể Công Viettel đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Văn Khang, cầu thủ dính chấn thương ở trận thắng CATPHCM, đã bình phục và có tên ở danh sách xuất phát.

Thể Công Viettel đang khởi đầu tốt với 4 điểm sau trận hòa CAHN 1-1 ở ngày khai màn, tiếp đó thắng đậm CA TP.HCM 3-0. Lịch thi đấu của họ ở giai đoạn đầu là khá căng, nhưng CLB này đã biết cách vượt qua. HLV Popov giúp các học trò kiên cường cầm chân CAHN trước khi bùng nổ ở trận gặp CA TP.HCM. Nếu tận dụng tốt hơn, thậm chí họ còn thắng đậm hơn.

Đây là 2 trận đấu cho thấy khả năng hòa nhập rất nhanh của các tân binh. Thủ môn Văn Việt vững vàng trong khung gỗ, Lucao hiệu quả trên hàng công nhờ khả năng di chuyển thông minh, tự tìm cơ hội và những pha “độc lập tác chiến” mạnh mẽ, Kyle Colonna vững vàng ở hàng thủ và Darmian Vu Thanh bén nhạy ở tuyến tiền vệ. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Wesley Nata cũng phần nào khiến NHM đội bóng áo lính quên đi Đức Chiến.

Có thể nói, đoàn quân của HLV Popov có một diện mạo mới so với những mùa giải trước. Với những gì đang thể hiện, có thể nói Thể Công Viettel không e ngại trước bất cứ đối thủ nào.

Bên kia chiến tuyến, Becamex TPHCM đang lộ ra những vấn đề. CLB này thay đổi lực lượng sát giờ khai mạc giải nên lối chơi vẫn còn nhiều trục trặc. Trận ra quân, họ đã dễ dàng đánh bại HAGL 3-0 nhưng sau đó, CLB này lại trở về với bộ mặt thất thường khi thua CAHN 0-3. Thất bại ấy tiếp tục khiến họ mất quân. Sau Tấn Tài, Vĩ Hào, Trung Hiếu Kizito sẽ nghỉ trận đấu hôm nay vì án treo giò.

Với quá khứ sợ những chuyến ghé thăm Thể Công Viettel (thua 6/8 trận gần nhất khi làm khách của Viettel) cộng với lực lượng bị bào mòn, khó có thể tin Becamex TPHCM sẽ đứng vững tại Hàng Đẫy vào tối nay.