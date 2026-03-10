Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản 0-1 (H1): Không vào!!! Khổng Thị Hằng cứu thua xuất sắc

TPO - Một pha dứt điểm cận thành cực hiểm của tiền đạo Nhật Bản nhưng thủ môn Khổng Thị Hằng kịp bay người cản phá, cứu đội tuyển Việt Nam 1 bàn thua.

report Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phòng ngự kiên cường 26': Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam đã siết lại hàng thủ để liên tục chặn đứng những pha tấn công của Nhật Bản. goal VÀO, tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên 21': Bài tấn công bóng bổng của Nhật Bản cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ueda vừa đánh đầu ghi bàn đơn giản sau đường tạt như đặt của đồng đội. report Thủ môn tuyển nữ Việt Nam đang phải làm việc liên tục 20': Các pha lên bóng của Nhật Bản là rất chất lượng. Bóng được đưa vào căng và hiểm nhưng thủ môn Khổng Thị Hằng vẫn rất chủ động lao ra cản phá. report Nhật Bản tạt bóng liên tục 15': Các pha lên bóng của Nhật Bản là rất tốc độ. Họ tạt bóng rất triệt để từ 2 biên. Nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn chơi chủ động. report Cú sút trúng đích đầu tiên trong trận lại thuộc về Việt Nam 10': Vạn Sự đi bóng dũng mãnh từ cánh trái. Sau đó cô đưa bóng vào rồi dứt điểm mạnh mẽ. Tiếc rằng bóng đi trúng vị trí thủ môn Nhật Bản. report Tuyển nữ Nhật Bản đang ép sân 5': Đúng như dự đoán, Nhật Bản đang triển khai các pha tấn công nhanh và linh hoạt xuống 2 biên. Hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam đã phải di chuyển liên tục để bịt các khoảng trống. foul Trận đấu bắt đầu report Các trường hợp để đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp - Nhất bảng + Thắng Nhật Bản cách biệt 2 bàn trở lên - Nhì bảng + Thắng 1-0 Nhật Bản + Hoà Nhật Bản, Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa + Thua Nhật Bản, Ấn Độ thắng 1-0 Đài Bắc Trung Hoa - Thứ ba + Hoà Nhật Bản, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa + Thua cách biệt 1 bàn hoặc 2 bàn (có bàn thắng) trước Nhật Bản, Ấn Độ thắng cách biệt 2 bàn trước Đài Bắc Trung Hoa . + Thua cách biệt 1 bàn hoặc 2 bàn (có bàn thắng) trước Nhật Bản, Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa report Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam HLV Mai Đức Chung có đến 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát của Việt Nam gặp Nhật Bản so với trận thua Đài Bắc Trung Hoa. Những nhân tố dự bị như Thúy Hằng, Thu Thương... được đặt niềm tin.

Philippines đánh bại Iran 2-0 và Uzbekistan vùi dập Bangladesh với chiến thắng 4-0. Như vậy, Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản với nhiệm vụ giành điểm hoặc thua với cách biệt tối đa 2 bàn.

Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu xét về tương quan giữa 2 đội. Trong quá khứ, Việt Nam toàn thua nữ Nhật Bản và cũng chỉ có 1 lần thua với cách biệt 2 bàn. Nếu nhìn vào màn vùi dập Ấn Độ 11-0 vừa qua của Nhật Bản, có thể thấy họ sẽ tiếp tục là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Khó khăn đang chờ đón các cô gái áo đỏ. Nhưng theo truyền thông Nhật Bản, trước Việt Nam thì đội bóng Đông Á sẽ thay nhiều vị trí để giữ sức cho dàn cầu thủ trụ cột tại tứ kết. Trang DAZN viết: "Trong trận đấu trước đó với đội tuyển nữ Ấn Độ, đội đã thực hiện những thay đổi đáng kể so với trận đấu đầu tiên. Và lần này cũng vậy, nhất là khi Nhật Bản đã giành quyền vào tứ kết.

Nhật Bản sẽ dùng đội hình dự bị?

Thủ môn sẽ là Okuma Akane, người vẫn chưa có cơ hội ra sân thi đấu. Yamamoto Yuzuki, Shimizu, Kitagawa và Shiragaki Uno sẽ là bộ tứ vệ. Đặc biệt, Shiragaki Uno là phát hiện mới của bóng đá Nhật Bản. Hậu vệ sinh năm 2005 này vừa gia nhập giải Nhà nghề Mỹ. Trận gặp Việt Nam sẽ là cơ hội để cô thể hiện mình”.

Tương tự như vậy, DAZN tin rằng những vị trí ít thi đấu từ đầu giải như Nagano Fuka, Hijikata Maya… sẽ được tin dùng để các đàn chị như Hasegawa Yui và Miyazawa Hinata… được nghỉ ngơi.

Nếu suy đoán này đúng sự thật, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp ít áp lực hơn. Nhưng với sức mạnh vượt trội của Nhật Bản, đội vẫn phải chơi với hơn 100% sức lực để giữ mành lưới nhà rung lên ít nhất có thể.