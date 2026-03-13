Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp CLB Hà Nội vs SLNA 3-0 (H2): VAR cho Hà Nội hưởng penalty, Văn Quyết nhân 3 cách biệt

Hương Ly
Hoàng Nguyên
TPO - Hai Long ngã trong vòng cấm và sau thời gian xem lại các góc máy VAR, trọng tài quyết định cho Hà Nội hưởng quả phạt 11m và đội trưởng Văn Quyết không bỏ lỡ cơ hội mang lại bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

goal VÀO!!! Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội dẫn 3-0

Phút 90: Cú sút lạnh lùng của Văn Quyết không cho thủ môn SLNA cơ hội nào để cản phá. Đây là dấu chấm hết cho đội khách ở trận này.

screenrecording2026-03-13at210111-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report KHÔNG VÀO!!! Văn Chuẩn cứu thua

Phút 83: Phi Long đi bóng táo bạo từ giữa sân và dứt điểm, khiến Văn Chuẩn đổ người cứu thua.

report Hai Long bỏ lỡ cơ hội

Phút 78: Hai Long không thắng thủ môn của SLNA trong 2 pha dứt điểm liên tiếp. Đến lúc này, SLNA chơi như thể đã vỡ trận và chỉ đang viết gồng mình hứng chịu sức ép.

goal VÀO!!! Hai Long nâng tỷ số 2-0

Phút 72: Hai Long tả xung hữu đột giữa vòng vây của 4 cầu thủ SLNA trước khi dứt điểm cận thành ghi bàn.

screenrecording2026-03-13at204411-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
goal VÀO!!! Hà Nội mở tỷ số 1-0

Phút 69: Lần này, Fisher không thể ném bay cơ hội của Hà Nội. Hoàng Hên tạt bóng và Fisher đánh đầu, đội chủ sân Hàng Đẫy đã vượt lên.

ezgifcom-video-to-gif-converter-1.gif
report KHÔNG VÀO!!! Fisher bỏ lỡ khó tin

Phút 67: Từ khoảng cách chưa tới 5m, Fisher dứt điểm lên trời. Trước đó, Hà Nội tổ chức tấn công cực nhanh khi bóng qua chân Công Nhật, Văn Quyết, Hai Long trước khi Fisher dứt điểm.

screenrecording2026-03-13at203820-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Olala chơi xuất sắc

Phút 64: Sự xuất sắc của Olaha giúp SLNA truy cản tình huống tấn công nguy hiểm của Hà Nội. Trong thế trận phòng ngự của đội nhà, Olaha từ vai trò tiền đạo đã lùi về chơi như một tiền vệ phòng ngự. Chính Olaha nhiều lần làm nản lòng cầu thủ Hà Nội ở trận này.

report KHÔNG VÀO!!! Chưa có bàn cho Hoàng Hên

Phút 54: Hoàng Hên nhận đường chuyền từ Duy Mạnh, thực hiện pha cài người tinh tế để thoát đi và tung cú sút dứt điểm. Pha vung chân từ Hoàng Hên vẫn thiếu chính xác.

screenrecording2026-03-13at202533-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Đội chủ nhà gia tăng sức ép

Phút 50: CLB Hà Nội đã rất vội trong mục tiêu ghi bàn mở tỷ số. Trong thế trận này, Olaha bên phía SLNA đã lùi về chơi như một cầu thủ phòng ngự.

goal Hiệp 2 bắt đầu
foul HẾT HIỆP MỘT!!! Hà Nội 0-0 SLNA

45 phút đầu tiên diễn ra với thế trận áp đảo cho Hà Nội. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể khai thông thế bế tắc trên bảng tỷ số. Trong đó, có một tình huống Hai Long sút tung lưới SLNA, song bàn thắng bị từ chối vì Fisher đã phạm lỗi từ trước. Sau đó, Hai Long, Fisher, Hoàng Hên và Văn Quyết đều có cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ.

﻿650730914-1359815022854238-7778228037930729144-n.jpg﻿
649273383-973555465008472-2091579715732032074-n.jpg
time Hiệp một có 3 phút bù giờ
report KHÔNG VÀO!!! Hoàng Hên bỏ lỡ đáng tiếc

Phút 38: Đường vào khung thành đã rộng mở khi Hoàng Hên nhận bóng, xử lý cực hay để loại bỏ hậu vệ SLNA và mở ra khoảng trống. Dù vậy, cú sút cuối cùng của Hên lại bị thủ môn Văn Bình tóm dính bóng.

screenrecording2026-03-13at195545-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Thêm pha dứt điểm của CLB Hà Nội

Phút 31: Lần này, Fisher thử vận may với cú volley nửa nẩy từ khoảng cách gần 25m và kết quả vẫn chưa khác biệt.

screenrecording2026-03-13at194308-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Văn Quyết xử lý hỏng

Phút 29: Thủ quân Hà Nội quyết định tự xử lý và dứt điểm thay vì chuyền sang biên cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Cú sút cuối cùng của Văn Quyết không tạo được bất ngờ.

report Hoàng Hên bỏ lỡ cơ hội

Phút 25: Hoàng Hên thoát xuống từ đường chuyền của Văn Quyết, đối mặt Văn Bình nhưng không thắng thủ môn của SLNA. Sau đó, Hai Long lại bất lực trước Văn Bình.

screenrecording2026-03-13at193710-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Không có phạt đền cho SLNA

Phút 21: Moore dứt điểm đưa bóng trúng người Duy Mạnh. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt góc nhưng cầu thủ SLNA đòi phạt đền. Sau cùng, không có chuyện bất thường nào xảy ra.

Sau những phút chịu trận, đây là pha tấn công có dấu ấn đầu tiên của SLNA. Đội khách vẫn đang chơi kiên cường, chắc chắn trong phòng ngự và đợi thời cơ phản công.

screenrecording2026-03-13at193533-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Pha bóng đầy khó chịu của Hai Long

Phút 21: Cú vung chân nửa chuyền nửa sút của Hai Long vô tình làm khó thủ môn Văn Bình. Dù vậy, thủ môn của SLNA vẫn chơi tập trung.

screenrecording2026-03-13at193313-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Đội chủ nhà đá nửa sân

Phút 18: CLB Hà Nội đang cầm bóng 68%, đẩy lui SLNA về sân nhà hoàn toàn. Các pha tấn công của "binh đoàn áo tím" bắt đầu khởi sắc vào tạo được nhiều cơ hội.

report Hai Long dứt điểm bất thành

Phút 16: Hai Long cầm bóng "tả xung hữu đột" và dứt điểm trước khu vực cấm địa. Dù vậy, đường bóng từ Hai Long đi không hiểm và thiếu lực, bị thủ môn SLNA tóm gọn.

screenrecording2026-03-13at192903-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
var Trọng tài xem VAR, hủy bàn thắng của Hà Nội

Phút 10: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR để kiểm tra tình huống Fisher va chạm với Olaha. Quyết định cuối cùng là hủy bàn thắng của đội chủ nhà vì Fisher đã phạm lỗi với Olaha trước khi Hai Long dứt điểm.

screenrecording2026-03-13at192323-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
goal VÀO!!! CLB Hà Nội mở tỷ số 1-0

Phút 9: Đội chủ nhà ghi bàn bằng pha chuyển đổi trạng thái tấn công cực nhanh. Sau tình huống ban bật của Hoàng Hên và Văn Quyết, bóng được đưa vào vùng cấm SLNA. Văn Quyết trả ngược bóng vào trong, Fisher không thể dứt điểm nhưng Hai Long có mặt đúng lúc để ghi bàn.

screenrecording2026-03-13at192155-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report CLB Hà Nội áp đặt thế trận

Phút 7: Đội chủ nhà đang cầm bóng áp đảo và đẩy đội hình SLNA lui về sân nhà phòng ngự.

var VAR kiểm tra tình huống

Phút 4: VAR kiểm tra tình huống thẻ đỏ, sau khi Fisher va chạm với cầu thủ SLNA. Quyết định của trọng tài là không có chuyện gì xảy ra.

start Trận đấu bắt đầu
report BXH V.League 2025/26: CLB Hà Nội áp sát tốp 3
ban-sao-cua-ban-sao-cua-19h15-73-4.jpg
report Thành tích đối đầu 5 trận gần nhất
ban-sao-cua-ban-sao-cua-19h15-73-3.jpg
report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội

Hà Nội XI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Văn Toàn, Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long, Fisher, Hoàng Hên.

report Đội hình xuất phát SLNA
649682210-973398591690826-197966449071025659-n.jpg
651309076-1356506436507779-3390925820577699052-n-520.jpg

Trận thắng 2-1 trước CAHN ở vòng 15 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Kewell thắng về danh dự ở trận derby và giành 3 điểm quý giá để tiếp tục cuộc đua vào tốp 3. Hà Nội đã giúp cục diện cuộc đua vô địch V.League hấp dẫn hơn, khi cách biệt giữa CAHN và các đội xếp sau không bị nới rộng.

Với khí thế ngút trời như vậy, thầy trò HLV Kewell cần thắng SLNA. Đây sẽ là trận đấu vất vả cho "Bình đoàn áo tím" khi SLNA đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Lần gần nhất SLNA thất bại là trận đối đầu với chính Hà Nội. Sau 4 vòng, 2 CLB lại gặp nhau, liệu Hà Nội sẽ lại gieo sầu cho SLNA hay món nợ sẽ được đội bóng xứ Nghệ cả gốc lẫn lãi.

5 trận đấu gần đây giữa 2 CLB, CLB Hà Nội áp đảo SLNA. "Binh đoàn áo tím" giành tới 4 chiến thắng và hòa một. Lần gần nhất SLNA thắng được Hà Nội đã cách đây 3 năm và xảy ra tại Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, 2 CLB gặp nhau 33 trận, Hà Nội thắng 15 và SLNA thắng 4 trận. Sự "kỵ giơ" của SLNA khi gặp Hà Nội đã rõ. Đêm nay, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có vượt ải Hàng Đẫy thành công.

Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Floro Da Silva Daniel vì án treo giò. Hoàng Văn Khánh bên phía SLNA đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nghỉ trận này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
