Trực tiếp CLB Hà Nội vs Công An Hà Nội, 19h15 ngày 8/3: Khó cản thầy trò Polking

TPO - Nếu đánh bại CLB Hà Nội ở trận chiều nay, CAHN sẽ nới rộng cách biệt với Ninh Bình lên thành 10 điểm và còn một trận chưa đấu. Rõ ràng thầy trò HLV Polking phải thắng bằng mọi giá.

Lần gần nhất gặp nhau, CAHN hạ Hà Nội 4-2. Đó là trận đấu diễn ra ở vòng 3 V.League mùa này. Alan đã thi đấu chói sáng với cú hat-trick vào lưới Hà Nội. Chính Alan là cầu thủ khiến Hà Nội phải e ngại nhất khi 2 CLB tái đấu đêm nay. Sau cú sẩy chân đầy bất ngờ của Ninh Bình trước SHB Đà Nẵng, CAHN có cơ hội nới rộng cách biệt lên thành 10 điểm với đội xếp sau. CLB Hà Nội XI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Văn Quyết, Hai Long, Perreira Da Silva, Fisher.

Tâm điểm vòng 15 LPBank V.League 1-2025/26 là cuộc chiến giữa Hà Nội và CAHN trên sân Hàng Đẫy. Đây chẳng khác gì trận chung kết của V.League, khi CAHN phải thắng để băng băng về đích. Trong khi đó, Hà Nội cũng cần 3 điểm để áp sát tốp 4 trên bảng xếp hạng. Một trận đấu của danh dự, niềm kiêu hãnh cho 2 ông lớn và các khán giả đã sẵn sàng cho "bữa tiệc bóng đá" này.

Hà Nội vừa bị Thể Công Viettel đưa trở lại mặt đất sau chuỗi 3 thắng và một hòa trong 4 vòng. Đó cũng là sự khởi đầu như mơ của "binh đoàn áo tím" dưới triều đại HLV Harry Kewell, trước khi ôm hận khi chạm trán Thể Công. Trận thua gần nhất là thước đo hữu hiệu để HLV Kewell xác định thực lực của Hà Nội khi chạm trán đối thủ lớn tại V.League. Và đêm nay, thử thách của chiến lược gia người Australia sẽ khó nhằn hơn khi CAHN đang có phong độ rất cao.

Thầy trò HLV Polking đã bật bãi khỏi đấu trường AFC Champions League và Cúp Quốc gia. Mục tiêu của CAHN giờ là tập trung toàn lực cho V.League để trở lại đỉnh cao bóng đá Việt Nam. Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, Quang Hải và đồng đội đang tạo nên cơn cuồng phong thổi bay tất cả. Và nếu CAHN "gạt giò" cả Hà Nội, không nghi ngờ gì nữa, sự hưng phấn của đội bóng ngành Công An sẽ đến đỉnh điểm.

CAHN đã thăng hoa trên cảm hứng của các ngôi sao tấn công. Những Alan, Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc hay nhân tố dự bị như Phan Văn Đức đều đang có phong độ cực cao. Liệu Hà Nội có cản bước được CAHN dựa trên cảm hứng từ Văn Quyết, Hai Long, Hoàng Hên?

