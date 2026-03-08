Trực tiếp CLB Hà Nội vs Công An Hà Nội 1-0 (Hết H1): Văn Hậu nhận thẻ vàng

TPO - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ bên phía CLB Hà Nội. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.

foul Hết hiệp một: Hà Nội 1-0 CAHN Ảnh: Hanoi Football Club. time Hiệp một có 3 phút bù giờ report Đình Bắc dứt điểm hỏng Phút 45: Đình Bắc dứt điểm thất bại trong pha đối mặt thủ môn. Nếu thành công, bàn thắng của Đình Bắc cũng sẽ bị hủy vì lỗi việt vị. report Đình Bắc dứt điểm Phút 40: Đình Bắc thoát xuống sau đường chuyền vượt tuyến, dứt điểm ngay ở nhịp chạm đầu nhưng chưa đủ bất ngờ để đánh bại Văn Chuẩn. report 19 pha phạm lỗi sau 38 phút Cầu thủ 2 đội thay nhau phạm lỗi, đẩy sức nóng trên sân Hàng Đẫy lên tới đỉnh điểm. yellow Văn Quyết nhận thẻ vàng Phút 36: Văn Quyết kéo người và đá chân vào Quang Vinh, nhận thẻ vàng. Trận đấu đang gãy vụng vì các pha phạm lỗi liên tiếp của cầu thủ 2 đội. report NGUY HIỂM!!! Hai Long sút phạt bất thành Phút 33: Hai Long sút phạt thẳng từ khoảng cách gần 35m, bóng đi căng nhưng vọt xà. yellow Văn Hậu bị cảnh cáo Phút 30: Văn Hậu va chạm quyết liệt với Văn Quyết. Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ của CAHN. report VÀO!!! Hà Nội mở tỷ số Phút 27: Hoàng Hên xử lý gọn và dứt điểm quyết đoán trong vùng cấm, đưa Hà Nội vượt lên. Tổ VAR vào cuộc để kiểm tra tình huống Hoàng Hên khống chế bóng bằng tay. Quyết định cuối cùng của trọng tài là công nhận bàn thắng. report Văn Chuẩn cứu thua Phút 31: Mauk tung cú sút từ khoảng cách gần 20m, bóng đi nhẹ nhưng hiểm hóc, khiến Văn Chuẩn phải đổ người hết cỡ để cứu thua. report Cơ hội cho CAHN Phút 19: CAHN thực hiện một loạt cú dứt điểm nhưng bất thành. Ở pha bóng quyết định, Văn Chuẩn đã chủ động lao ra bắt bóng trước khi Quang Vinh kịp dứt điểm. report Trận đấu giảm nhiệt Phút 17: Sau 1/3 thời gian hiệp một, ý đồ của 2 CLB thể hiện rõ. CAHN muốn áp đặt thế trận chủ động để tấn công. Trọng khi đó, Hà Nội chủ động chơi chậm, đưa đối thủ vào thế "cò cưa" để tìm cơ hội phản công nhanh. Đến lúc này, chưa có cơ hội được 2 CLB tạo ra. report Đình Bắc xử lý bất thành Phút 8: CAHN phản công nhanh bằng bóng dài. Đình Bắc nhận bóng từ cánh trái và căng ngang vào trong cho Quang Hải. Dù vậy, hậu vệ Hà Nội đã phá bóng thành công. report CAHN chủ động tấn công Phút 5: Đội khách nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tổ chức tấn công áp đảo về phần sân Hà Nội. report Pha tấn công đầu tiên Phút 2: Hoàng Hên đi bóng và thực hiện quả tạt từ cánh trái. Filip Nguyễn đã làm chủ tình huống này. start Trận đấu bắt đầu report Dàn sao CAHN cũng đã sẵn sàng report Cầu thủ CLB Hà Nội sẵn sàng cho trận derby report Thành tích đối đầu Hà Nội vs CAHN Lần gần nhất gặp nhau, CAHN hạ Hà Nội 4-2. Đó là trận đấu diễn ra ở vòng 3 V.League mùa này. Alan đã thi đấu chói sáng với cú hat-trick vào lưới Hà Nội. report CAHN trước thời cơ bứt phá trên BXH Sau cú sẩy chân đầy bất ngờ của Ninh Bình trước SHB Đà Nẵng, CAHN có cơ hội nới rộng cách biệt lên thành 10 điểm với đội xếp sau. report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội CLB Hà Nội XI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Văn Quyết, Hai Long, Perreira Da Silva, Fisher. report Đội hình xuất phát CAHN

Tâm điểm vòng 15 LPBank V.League 1-2025/26 là cuộc chiến giữa Hà Nội và CAHN trên sân Hàng Đẫy. Đây chẳng khác gì trận chung kết của V.League, khi CAHN phải thắng để băng băng về đích. Trong khi đó, Hà Nội cũng cần 3 điểm để áp sát tốp 4 trên bảng xếp hạng. Một trận đấu của danh dự, niềm kiêu hãnh cho 2 ông lớn và các khán giả đã sẵn sàng cho "bữa tiệc bóng đá" này.

Hà Nội vừa bị Thể Công Viettel đưa trở lại mặt đất sau chuỗi 3 thắng và một hòa trong 4 vòng. Đó cũng là sự khởi đầu như mơ của "binh đoàn áo tím" dưới triều đại HLV Harry Kewell, trước khi ôm hận khi chạm trán Thể Công. Trận thua gần nhất là thước đo hữu hiệu để HLV Kewell xác định thực lực của Hà Nội khi chạm trán đối thủ lớn tại V.League. Và đêm nay, thử thách của chiến lược gia người Australia sẽ khó nhằn hơn khi CAHN đang có phong độ rất cao.

Thầy trò HLV Polking đã bật bãi khỏi đấu trường AFC Champions League và Cúp Quốc gia. Mục tiêu của CAHN giờ là tập trung toàn lực cho V.League để trở lại đỉnh cao bóng đá Việt Nam. Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, Quang Hải và đồng đội đang tạo nên cơn cuồng phong thổi bay tất cả. Và nếu CAHN "gạt giò" cả Hà Nội, không nghi ngờ gì nữa, sự hưng phấn của đội bóng ngành Công An sẽ đến đỉnh điểm.

CAHN đã thăng hoa trên cảm hứng của các ngôi sao tấn công. Những Alan, Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc hay nhân tố dự bị như Phan Văn Đức đều đang có phong độ cực cao. Liệu Hà Nội có cản bước được CAHN dựa trên cảm hứng từ Văn Quyết, Hai Long, Hoàng Hên?

