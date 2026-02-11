Trực tiếp CAHN vs Tampines Rovers (19h15 ngày 11/2): Cẩn thận chẳng thừa

TPO - CAHN sắp bước vào trận đấu quan trọng ở đấu trường quốc tế khi đối đầu Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á. Khác với màn so tài gần như vô thưởng vô phạt 1 tuần trước đó khi CAHN vùi dập Tampines Rovers 6-1, trận đấu này mang ý nghĩa rất quan trọng.

report CAHN đã sẵn sàng cho trận chiến

Bởi lẽ, nó góp phần định đoạt cơ hội đi tiếp của CAHN cũng như Tampines Rovers ở mặt trận quốc tế. Sau khi cùng bị loại tại Cúp C1 Đông Nam Á, cả CAHN lẫn Tampines Rovers chỉ còn mặt trận nước ngoài duy nhất là Cúp C2 châu Á, nơi họ là đại diện duy nhất của quốc gia.

Do vậy, cả 2 sẽ phải thi đấu với lực lượng mạnh nhất, quyết tâm cao nhất và chiến thuật cẩn trọng nhất vào tối nay. Đó là lý do đại diện Việt Nam khó có thể thắng đậm 6-1 như lần gặp nhau vừa qua.

HLV trưởng Noh Rahman của Tampines Rovers đã thể hiện quyết tâm bằng tuyên bố: "Chúng tôi hướng tới kết quả có lợi với mục tiêu tiến vào tứ kết. Tuy thất vọng với trận thua 1-6 trước CAHN nhưng kết quả đó không thể hiện sức mạnh thật sự của đội. Chúng tôi sẽ rút ra được những bài học từ thất bại này".

Tampines là cái tên không thể coi thường

CAHN được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Lực lượng của họ vượt trội, lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa của đại diện Việt Nam. Nhưng thi đấu “chiếu dưới” đang là điểm mạnh của Tampines Rovers. Nằm chung bảng với những đối thủ được đánh giá cao hơn như Pohang Steelers hay BG Pathum nhưng Tampines Rovers xuất sắc giành 4 điểm trước đại diện Hàn Quốc (thắng 1-0, 1-1) và đút túi trọn vẹn 6 điểm trước đối thủ Thái Lan (2-1, 2-0).

Trong 4 trận đi và về gặp 2 đối thủ này, Tampines Rovers thắng tới 3, không thua trận nào. Và điểm chung là gần như cả 4 trận họ đều nhường thế trận cho đối thủ, có trận chỉ cầm bóng 25%.

Nhưng hiệu quả vẫn là điều Tampines Rovers vượt trội. CAHN sẽ phải rất chú ý đến chi tiết này khi nhiều trận đấu, họ có xu hướng áp đảo toàn diện nhưng dứt điểm tệ dẫn tới kết quả thiếu khả quan.