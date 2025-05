Trong tương lai, World Cup có thể được tổ chức xuyên Thái Bình Dương

TPO - World Cup ngày càng có xu hướng phát triển về quy mô, với số lượng có thể tăng lên 64 quốc gia tham dự. Vì vậy địa điểm tổ chức cũng không dừng ở một vài quốc gia đăng cai, mà mở rộng tới nhiều châu lục.

Như đã biết, World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. World Cup 2030 diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, cùng một số trận diễn ra ở Paraguay, Uruguay, Argentina nhằm kỷ niệm sinh nhật 100 năm giải đấu. Đồng thời, Saudi Arabia cũng được chọn là chủ nhà của World Cup 2034.

Vậy World Cup 2038 sẽ diễn ra ở đâu? Theo nguyên tắc luân phiên, một liên đoàn châu lục sau một kỳ đăng cai phải đợi sau 2 kỳ kế tiếp mới được tái tổ chức, hiện chỉ còn CONCACAF và Châu Đại Dương là những điểm đến tiềm năng.

New Zealand thuộc Châu Đại Dương đã bày tỏ mong muốn trở thành chủ nhà của World Cup 2038, nhưng họ không thể đứng ra một mình. "Với sự mở rộng không ngừng về quy mô, World Cup đòi hỏi yêu cầu lớn về công tác hậu cần, sân bãi, thật khó để New Zealand tự tổ chức", Tổng giám đốc điều hành LĐBĐ New Zealand Andrew Pragnell nói với The Athletic, "Vì vậy chúng tôi cần tìm kiếm một đối tác để đồng tổ chức".

Người hàng xóm Australia đã từng đồng đăng cai với New Zealand để tổ chức thành công World Cup nữ 2023. Tuy nhiên vì quốc gia này thuộc liên đoàn châu Á (AFC) đã đăng cai World Cup 2034 (ở Saudi Arabia), họ không thể phối kết hợp cùng New Zealand thêm lần nữa.

Theo Pragnell, ông đã trình bày đề xuất trong các cuộc họp và thảo luận của FIFA, rằng có thể tạo ra một liên minh giữa New Zealand và các quốc gia thuộc châu Á Thái Bình Dương hoặc mở rộng sang bờ Tây châu Mỹ.

Vào năm 2034, Mỹ đã được phép đăng cai trở lại. Tuy nhiên cũng không loại trừ sự tham gia của các nơi khác, ví dụ như Hawaii, nơi có một sân vận động 50.000 chỗ ngồi, hoặc Fiji, quốc gia đang gấp rút xây một sân hiện đại tầm quốc tế.

Viện dẫn Olympic Paris 2024 từng tổ chức môn lướt sóng tận Tahiti, vì vậy Pragnell cho rằng việc trải dài World Cup ở các quốc gia nằm hai bên bờ Thái Bình Dương không phải không thể. "Ý tưởng này khá hấp dẫn và mang đến trải nghiệm khác biệt cho người hâm mộ bóng đá", ông nói.

Trong cuộc họp hội đồng của FIFA vừa được tổ chức tại Paraguay tuần vừa rồi, Alejandro Dominguez, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) và Phó Chủ tịch FIFA, tiếp tục đề cập đến ý tưởng nâng số đội tham dự World Cup lên 64 đội. Theo ông, kế hoạch mở rộng có thể triển khai ngay từ năm 2030, nhân World Cup tròn 100 tuổi.

"Với một người, sinh nhật lần thứ 50 đương nhiên khác với sinh nhật thứ 49 hoặc 51. Vì vậy nên có ngoại lệ cho sự kiện đặc biệt vào năm 2030, khi World Cup đón sinh nhật thứ 100", Dominguez cho biết.