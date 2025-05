Sân Tự do và những buồn vui cùng bóng đá Huế

Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, một thành phố mang vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn, nên thơ; một thành phố nổi tiếng với bề dày văn hóa, lịch sử với nhiều di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Huế đã tạo ra cho mình một bản sắc riêng, một bản sắc “rất Huế”. Nơi nào ở Huế cũng đẹp, cũng làm cho tôi bao lần thổn thức, chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.

Một quần thể di tích cổ kính, một Thiên Mụ thanh tịnh, yên bình, một Trường Tiền duyên dáng, mềm mại…, tất cả nghiêng mình soi bóng bên dòng Hương hiền hòa, xinh đẹp. Huế đẹp là vậy, nhiều công trình lịch sử là vậy, nhưng với tôi, tôi vẫn yêu nhất là hình ảnh của sân vận động Tự do – nơi gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, với những “thăng, trầm” của bóng đá Huế.

Tôi yêu Huế, yêu cái vẻ đẹp yên bình nơi đây, yêu những kỷ niệm tuổi thơ cùng với quả bóng tròn lăn trên mùi sân cỏ. Nhà tôi ở ngay gần sân vận động Tự do. Cứ mỗi sáng sớm, lũ trẻ con chúng tôi thường rủ nhau dậy sớm để chui hàng rào vào sân Tự do để “đá bóng trộm”. Những pha bóng quyết liệt, những tiếng cười rộn vang dội khắp cả không gian rộng lớn của Tự do, rồi những lần bị bác bảo vệ rượt đuổi khi phát hiện những đứa trẻ con vào sân nghịch ngợm, “phá phách”, đó là những kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ quên đối với lũ trẻ chúng tôi. Rồi những buổi chiều đội tuyển bóng đá Huế thi đấu, hồi ấy, làm gì có tiền để mua vé vào sân, thế là chúng tôi bàn nhau xin nắm tay các bác, các chú để được “kèm” vào xem. Có đứa được “kèm”, có đứa thì không, đứa nào không được thì đợi qua hiệp 2 người ta mở cửa cho vào thì vào xem sau. Và cũng lúc này, chúng tôi được chứng kiến và xem các cầu thủ Huế bằng da bằng thịt, những pha bóng hấp dẫn, quyết liệt của các trận cầu kịch tính.

Tình yêu bóng đá, yêu đội tuyển Huế với tôi cứ đến tự nhiên, tự nhiên như vậy, đến nỗi từ dạo ấy tôi không bao giờ bỏ sót một trận thi đấu nào của đội tuyển Huế. Tôi bắt đầu là fan hâm mộ đội tuyển Huế. Vào thập niên 90, bóng đá Huế nổi tiếng với các cầu thủ như Lê Đức Anh Tuấn, Trần Quang Sang, Nguyễn Đức Dũng, Dương Công Quốc, Nguyễn Đình Tuấn, Lê Quốc Dân…; rồi sau đó là những cầu thủ như Lê Văn Trương, Nguyễn Cảnh Lâm, Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn, Nguyễn Ngọc Luận, Võ Văn Minh…; kế tiếp là những gương mặt như Trần Đình Minh Hoàng, Võ Lý, Trương Công Nhật, Trương Ngọc Mười…; đến Trần Thành, Hồ Thanh Minh, Nguyễn Văn Sang, Bùi Duy Bảo… Các thế hệ cầu thủ nối tiếp nhau, cùng nhau xây dựng ngôi nhà bóng đá Huế.

Những trận cầu trên sân vận động Tự do lúc nào cũng tràn ngập khán giả, khán giả không chỉ ngồi kín các khán đài của sân vận động mà kín cả lòng chảo 2 phía sau cầu môn. Người Huế vốn dĩ trầm lắng như chính mảnh đất nơi họ sinh ra, ấy vậy mà khi hòa vào một trận đấu bóng đá của đội tuyển Huế, cái trầm lắng ấy tạm được cất giữ để nhường cho những hò reo, những cảm xúc vui buồn theo đội tuyển bóng đá họ yêu mến. Đối với người dân Huế, bóng đá như là một món ăn tinh thần không thể thiếu, thậm chí trở thành máu thịt, luôn có trong tiềm thức của người Huế. Bóng đá Huế đã trải qua biết bao thăng trầm, lên hạng rồi xuống hạng, lúc thành công khi thất bại nhưng những người yêu bóng đá Huế chưa bao giờ quay lưng với đội tuyển yêu thương của mình. “Giận thì giận, mà thương thì thương”, phải chăng vì thế mà họ luôn bên cạnh đội tuyển của mình cả những lúc thành công hay thất bại.

Còn nhớ, không phải tự nhiên mà hàng ngàn người “tràn vào” đường băng sân bay Phú Bài để đón đội bóng lúc đạt danh hiệu Á quân năm 1995; còn nhớ, hình ảnh của hơn 2 vạn đồng bào tràn ngập cả lòng chảo sân vận động Tự do để chứng kiến trận cầu Play off giữa đội bóng Huế với đội Hải Quan trong “cơn mưa như trút” năm 1998 để tranh suất lên hạng 1 (nay là Giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia – V.League 1); còn nhớ, những niềm vui vỡ òa của hàng chục ngàn khán giả khi chứng kiến đội bóng trở lại với sân chơi chuyên nghiệp vào năm 2006; còn nhớ, những sự tiếc nuối và buồn bã của những người yêu bóng đá Huế khi đội bóng của mình phải xuống chơi ở giải hạng nhì vào năm 2010 và rưng rưng cảm xúc khi trở lại giải hạng nhất mùa giải 2012… Tất cả những cảm xúc ấy được hun đúc từ một tình yêu mãnh liệt của người hâm mộ bóng đá Cố đô, dường như với họ, chỉ có bóng đá mới mang lại cho họ nhiều cung bậc cảm xúc đến thế.

Đội tuyển bóng đá Huế, nay là CLB Bóng đá Huế hiện đang chơi ở Giải Bóng đá Hạng nhất quốc gia. Ở mùa giải năm nay, CLB bóng đá Huế là đội bóng trẻ nhất giải với độ tuổi trung bình là 20. Thậm chí, trong đội hình xuất phát của đội bóng, nửa đội hình là các cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi - độ tuổi còn non kinh nghiệm để chơi ở một trong những giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

CLB Bóng đá Huế hiện đang chơi ở Giải Bóng đá Hạng nhất quốc gia. Thành tích thi đấu của đội bóng hiện nay là không tốt, đội bóng đang đứng ở vị trí 11/11 đội tham dự và có nguy cơ phải xuống hạng. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ vẫn đang nỗ lực hết mình trong cuộc đua “trụ hạng khốc liệt” này. So với lượng khán giả đến sân để cổ vũ cho các đội bóng tại giải hạng nhất năm nay, sân Tự do Huế luôn được đánh giá là một trong các sân có lượng khán giả đông đảo nhất. Điều đó chứng tỏ rằng, người dân Huế vẫn luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho bóng đá Huế. Dù trong điều kiện thuận lợi hay khó khăn, họ vẫn luôn đồng hành và dành những tình cảm đặc biệt cho bóng đá Huế. Dường như, họ đồng cảm và hiểu được những khó khăn của bóng đá Huế trong thời điểm hiện tại.

Thời gian cứ chảy, bóng đá Huế cũng xoay theo guồng quay của quy luật tự nhiên, sân vận động Tự do vẫn ở đó, nuôi dưỡng những mầm non của bóng đá Huế, cùng bóng đá Huế trải qua những thăng, trầm trong nhiều thập kỷ. Sân vận động Tự do, với bề dày lịch sử và những nét đặc trưng của vùng đất kinh đô sẽ luôn là nơi hướng về của những người yêu bóng đá Huế cũng như những người hâm mộ bóng đá Huế xa quê, bởi ở đó có đội bóng quê hương của họ, họ vẫn luôn nặng trĩu một tình yêu đặc biệt đối với bóng đá Huế.

Thể thao nói chung cũng như bóng đá nói riêng có thể có lúc “thăng”, lúc “trầm”, lúc lên hạng, lúc xuống hạng, và bóng đá Huế cũng không nằm ngoài quy luật đó. Song, chắc chắn, với tình yêu mãnh liệt của những người yêu bóng đá Huế trong nhiều thập kỷ qua, họ sẽ mãi đồng hành, bền bĩ dõi theo từng bước chân, từng bước phát triển của đội bóng quê hương. Người hâm mộ vẫn luôn âm thầm, day dứt, vỗ về những giấc mơ của các cầu thủ trẻ, và dường như cũng chính họ cũng đang ấp ủ cho một tương lai tươi sáng, mới mẻ hơn của bóng đá Huế. Họ hy vọng về những sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho bóng đá Huế khi thành phố Huế xinh đẹp đang chuyển mình mạnh mẽ, xứng tầm là thành phố trực thuộc trung ương.