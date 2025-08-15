Trình đề án sắp xếp các hội quần chúng trước 31/8

TPO - Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm trình đề án sắp xếp các hội quần chúng, trước thời hạn 31/8.

Chiều 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi về việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: PV.

Theo bà Hà, về vấn đề này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Hướng dẫn số 05, trong đó, có nêu, ở cấp tỉnh, thành phố, có thể xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để chủ động hướng dẫn sắp xếp các hội quần chúng. Bà Hà phân tích, các tỉnh, thành phố không "cần chờ làm theo đề án của Trung ương", bởi các hội quần chúng có những hội hoạt động ở 2 cấp, 3 cấp, thậm chí chỉ 1 cấp, không theo mô hình ở Trung ương.

Bà Hà thông tin, Bộ Chính trị đã quyết định yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình đề án sắp xếp các hội quần chúng sớm hơn (trước thời hạn 31/8). Sau khi đề án được phê duyệt, các tỉnh, thành phố cũng có thể tham khảo đề án của cấp Trung ương để triển khai ở cấp tỉnh, xã.

Về nguyên tắc khi thực hiện sắp xếp các hội quần chúng, sẽ thực hiện sắp xếp các tổ chức Đảng trước, để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo một cách thống nhất. Về các vấn đề cụ thể liên quan đến thành lập các ban giúp việc, biên chế, kinh phí... thực hiện theo Hướng dẫn 05 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà cho biết, định hướng khi thực hiện sắp xếp các Hội quần chúng là đề cao tính tự nguyện, tự quản, tự chủ của các hội, nhưng cũng sẽ tạo điều kiện để phát huy việc tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. "Không cực đoan theo hướng cứ thấy hội quần chúng là muốn giảm", bà Hà nêu.