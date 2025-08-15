Trình đề án sắp xếp các hội quần chúng trước 31/8

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm trình đề án sắp xếp các hội quần chúng, trước thời hạn 31/8.

Chiều 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi về việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

tienphong-148mrsha.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: PV.

Theo bà Hà, về vấn đề này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Hướng dẫn số 05, trong đó, có nêu, ở cấp tỉnh, thành phố, có thể xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để chủ động hướng dẫn sắp xếp các hội quần chúng. Bà Hà phân tích, các tỉnh, thành phố không "cần chờ làm theo đề án của Trung ương", bởi các hội quần chúng có những hội hoạt động ở 2 cấp, 3 cấp, thậm chí chỉ 1 cấp, không theo mô hình ở Trung ương.

Bà Hà thông tin, Bộ Chính trị đã quyết định yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình đề án sắp xếp các hội quần chúng sớm hơn (trước thời hạn 31/8). Sau khi đề án được phê duyệt, các tỉnh, thành phố cũng có thể tham khảo đề án của cấp Trung ương để triển khai ở cấp tỉnh, xã.

Về nguyên tắc khi thực hiện sắp xếp các hội quần chúng, sẽ thực hiện sắp xếp các tổ chức Đảng trước, để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo một cách thống nhất. Về các vấn đề cụ thể liên quan đến thành lập các ban giúp việc, biên chế, kinh phí... thực hiện theo Hướng dẫn 05 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà cho biết, định hướng khi thực hiện sắp xếp các Hội quần chúng là đề cao tính tự nguyện, tự quản, tự chủ của các hội, nhưng cũng sẽ tạo điều kiện để phát huy việc tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết. "Không cực đoan theo hướng cứ thấy hội quần chúng là muốn giảm", bà Hà nêu.

Theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ tình hình thực tiễn, ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh tham mưu ban thường vụ tỉnh, thành ủy sắp xếp, hợp nhất các tổ chức quần chúng có chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, tính chất, nội dung hoạt động tương đồng. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải bảo đảm sâu sát cơ sở, địa bàn, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đoàn viên, hội viên của tổ chức hội.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì, báo cáo ban thường vụ tỉnh, thành ủy theo 1 trong 2 phương án sau:

Phương án 1: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì thống nhất với cơ quan chức năng (các ban Đảng của tỉnh và sở, ngành liên quan) chủ động xây dựng phương án sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội quần chúng có chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, tính chất, nội dung hoạt động tương đồng trình ban thường vụ tỉnh, thành ủy xem xét, quyết định.

- Phương án 2: Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau mốc thời gian này, các tỉnh, thành phố có thể tham khảo Đề án của Trung ương để xây dựng phương án hợp nhất các hội quần chúng cho phù hợp.

Danh sách 30 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

1. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

3. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

4. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5. Hội Nhà văn Việt Nam

6. Hội Nhà báo Việt Nam

7. Hội Luật gia Việt Nam

8. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

9. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

10. Liên đoàn Luật sư Việt Nam

11. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

12. Hội Nhạc sĩ Việt Nam

13. Hội Điện ảnh Việt Nam

14. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

15. Hội Kiến trúc sư Việt Nam

16. Hội Mỹ thuật Việt Nam

17. Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

18. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

19. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

20. Hội Người cao tuổi Việt Nam

21. Hội Người mù Việt Nam

22. Hội Đông y Việt Nam

23. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

24. Tổng hội Y học Việt Nam

25. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

26. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

27. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

28. Hội Khuyến học Việt Nam

29. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

30. Hội Xuất bản Việt Nam

