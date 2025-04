Triệu tập 8 đối tượng xuyên tạc về vụ bắt giữ nhóm tội phạm túy

TPO - Các đối tượng đã chia sẻ, đăng tải các video clip, bài viết, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chưa kiểm chứng về vụ bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an Quảng Ninh.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một số trang fanpage, hội nhóm, tài khoản mạng xã hội chia sẻ, đăng tải các video clip, bài viết, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chưa kiểm chứng về vụ bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an.

Các nội dung này nhằm “giật tít, câu view”, thể hiện sự hiểu biết, nâng cao uy tín của bản thân trên không gian mạng đã gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vi phạm quy định của pháp luật về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn triệu tập 8 trường hợp đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xấu độc liên quan tới vụ việc bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng Công an, đến cơ quan Công an làm việc và tiến hành củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ, quy trình để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân, nhất là những công dân có ảnh hưởng trên không gian mạng và số quản trị viên các trang fanpage, hội nhóm khi sử dụng mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ hoặc tham gia bình luận nội dung tiêu cực, sai sự thật, thông tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng và chấp hành nghiêm các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội.

Khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân có thể liên hệ, gửi thông tin tới trang fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Quảng Ninh” (đường link: https://facebook.com/anninhmangquangninh) để cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xử lý hành vi vi phạm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.