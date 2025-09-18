Trào lưu ‘thất nghiệp vui vẻ’ có thật sự vui vẻ hay không?

TPO - Ngày càng nhiều bạn trẻ nhắc đến cụm từ “thất nghiệp vui vẻ” để định nghĩa lối sống của mình. Thay vì vội tìm việc ngay sau khi ra trường hoặc tiếp tục chịu đựng công việc đầy áp lực, họ chọn nghỉ ngơi, tận hưởng và làm điều mình thích. Với họ, thất nghiệp không đồng nghĩa với thất bại, mà là cơ hội để sống chậm, nhìn lại bản thân.

Huỳnh Phương Vy – cử nhân ngành thiết kế mỹ thuật số, Đại học Văn Lang chia sẻ, sau 4 năm học khá vất vả, cô muốn dừng lại một khoảng để nghỉ ngơi và học thêm cái mới. "Sắp tới mình định sẽ đăng ký một khóa học làm gốm,” Phương Vy cho hay.

Nữ nhân viên văn phòng Trần Thị Dung (24 tuổi, sống tại TPHCM) cũng cho biết đã quyết định nghỉ việc tại công ty cũ vì muốn tạo cho bản thân một khoảng nghỉ. "Trước khi nghỉ việc mình đã tiết kiệm được một khoản tiền để giúp mình không phải lo lắng về vấn đề tài chính trong thời gian thất nghiệp. Mình sẽ tận dụng khoảng thời gian này để “chữa lành”, đi du lịch đây đó”, Dung cho hay.

Niều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội về "thất nghiệp vui vẻ".

Trên các diễn đàn, mạng xã hội không ít bạn thừa nhận giai đoạn 'thất nghiệp vui vẻ" thật sự mang lại cảm giác thoải mái.

Nhiều nguyên nhân khiến không ít bạn trẻ lựa chọn thất nghiệp như một giai đoạn tạm thời. Áp lực công việc, kỳ vọng từ gia đình, hay môi trường làm việc căng thẳng khiến họ kiệt sức. Một số khác coi đây là khoảng lặng để tìm kiếm chính mình, ưu tiên sức khỏe tinh thần hơn thu nhập.

Có người dành thời gian học thêm kỹ năng, thử trải nghiệm mới; người khác đơn giản chỉ muốn nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng "thất nghiệp vui vẻ" chỉ phù hợp với những ai đã có sự chuẩn bị tài chính nhất định. Vì đằng sau sự thoải mái ấy vẫn là dấu hỏi lớn: Nếu khoảng nghỉ kéo dài quá lâu, liệu họ có đánh mất cơ hội và bị bỏ lại phía sau?

Nhiều người trẻ chọn du lịch, đọc sách để tái tạo năng lượng cho bản thân. Trong ảnh là Tuyết Minh - sinh viên năm 4 ĐH Y Dược tranh thủ xả stress

Theo TS.tâm lý Đào Lê Hòa An (Nhà sáng lập tổ chức giáo dục hướng nghiệp 4.0 JobWay), xu hướng "thất nghiệp vui vẻ" phản ánh một sự dịch chuyển sâu sắc trong hệ giá trị của thế hệ trẻ.

TS. tâm lý Đào Lê Hòa An

“Hệ giá trị của họ dịch chuyển từ "sống để làm việc" sang "làm việc để sống". Ưu tiên sức khỏe tinh thần và trải nghiệm, thành công không còn bị đóng khung trong chức danh hay mức lương, mà được mở rộng ra thành sự cân bằng, sự hài lòng và hạnh phúc cá nhân. Họ coi trọng việc tìm ra bản ngã, hiểu rõ mình muốn gì và phù hợp với điều gì hơn là vội vã đi theo một con đường định sẵn.”, TS.An phân tích.

Dù mang lại lợi ích về tinh thần, nhưng TS.An cũng cho rằng, “thất nghiệp vui vẻ” cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Nghỉ quá lâu có thể khiến kỹ năng nghề nghiệp mai một, cơ hội việc làm trôi qua, hoặc tạo ra gánh nặng tài chính, đặc biệt với những ai chưa tự chủ về kinh tế.

"Thất nghiệp vui vẻ" là con dao hai lưỡi. Nếu có kế hoạch rõ ràng – học kỹ năng mới, định hướng lại sự nghiệp, chăm sóc sức khỏe – thì nó sẽ là bước đệm quý giá. Nhưng nếu kéo dài vô định, không mục tiêu, thì rất dễ biến thành trì hoãn và lười biếng.

(TS. Đào Lê Hòa An)



TS.An lấy ví dụ, trên thực tế, nhiều bạn trẻ thừa nhận khoảng nghỉ chỉ thật sự “vui vẻ” khi có sự chuẩn bị tài chính và mục tiêu rõ ràng. Ngược lại, nếu rơi vào tình trạng lệ thuộc, áp lực lại chồng thêm áp lực.

Khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng là cần thiết trong xã hội hối hả. Nhưng nghỉ ngơi chỉ có ý nghĩa khi đi kèm kế hoạch cho tương lai. Bằng không, lựa chọn “thất nghiệp vui vẻ” rất dễ biến thành “vùng trũng” khiến người trẻ đánh mất nhịp sống và cơ hội phát triển.