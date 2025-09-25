Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trào lưu ghép ảnh bằng Gemini AI "chạm" cảm xúc, teen có "ảnh đôi" với người thân

Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Trào lưu ghép ảnh bằng AI với thần tượng đang khiến mạng xã hội dậy sóng với không ít tranh cãi, nhưng khi công nghệ này được dùng để ghép ảnh cùng người thân, cảm xúc lại rẽ sang một hướng khác. "Siêu thực" nhưng sống động, trào lưu này khiến nhiều bạn trẻ tìm thấy một cách chạm vào ký ức và tình cảm theo cách chưa từng có.

Gần đây, trào lưu sử dụng công cụ AI Gemini của Google để ghép ảnh Polaroid với người nổi tiếng trở nên thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, Threads... Xu hướng này thu hút rất nhiều bạn trẻ vì tính mới lạ, dễ thực hiện, có thể “biến hóa” những hình ảnh cá nhân bình thường thành “ảnh chụp chung” với người thân cực kỳ chân thực.

Đầu tiên, người dùng sẽ chọn ảnh cá nhân với tiêu chí đơn giản như hình ảnh rõ nét, ánh sáng của bức ảnh tốt. Tiếp theo, chọn ảnh của người thân (bố mẹ, anh chị, bạn bè) muốn ghép cùng. Sau đó, tải lên Gemini AI và sử dụng câu lệnh có sẵn để công cụ xử lý. Chỉ trong “một vài nốt nhạc”, teen nhanh chóng “rinh về” cho mình một bức ảnh xinh lung linh cùng với gia đình, bạn bè của mình.

gen-h-z7030971063924-49f683a8045834f8d46a1149344ca081.jpg
Mỗi tấm ảnh "chứa đựng" nhiều cảm xúc khó nói đối với những người thân yêu

Khác với những kiểu ảnh selfie thông thường. Trào lưu ghép hình với gia đình bằng AI có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng một cách thuận tiện, dễ dàng thực hiện. Dù là ảnh ghép nhưng cảm giác được chung với người nhà, những người thân thuộc trong cùng một khung hình vẫn mang giá trị tinh thần rất lớn, đặc biệt là với những bạn trẻ ít có những tấm ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc, kỷ niệm bên gia đình, bạn bè.

Chỉ cần bạn tải lên Gemini tấm ảnh “xinh iu” của bản thân, sau đó thao tác tạo ảnh sẽ được AI lo “từ A đến Z”. Đặc biệt, hiệu ứng Polaroid mang đến chất ảnh hoài cổ, màu ảnh nịnh mắt được teen ưa chuộng thời gian gần đây. Kết quả “xịn xò” và chân thực khiến nhiều bạn trẻ thích thú và lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Trào lưu này mang đến cách thức lưu giữ kỷ niệm cực kỳ ý nghĩa, nhất là với những bạn không còn cơ hội chụp ảnh cùng người thân, công cụ này phần nào mang lại sự an ủi về mặt tinh thần cho teen. Mặc dù là những hình ảnh giả lập, nhưng việc tái hiện lại khoảnh khắc hiếm có, tưởng như đã mất có thể trở thành một cách lưu trữ ký ức, giúp các bạn trẻ cảm thấy ấm lòng hơn khi nhớ về người mình thương yêu.

gen-h-z7030991343661-bfe162ee86081934da61b419841d46f6.jpg
Những khoảnh khắc quý giá được tái hiện lại bên cạnh những người thân yêu

Dù nhiều bạn trẻ “đu trend” với mục đích vui là chính, tuy nhiên, cần lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn đằng sau. Khi tham gia trào lưu, bạn cần lựa chọn nền tảng, công cụ AI ghép ảnh uy tín, có cam kết bảo mật để tránh bị lộ thông tin cá nhân và người thân.

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Kim Anh (tổng hợp)
Ảnh chụp màn hình
#Trend ghép ảnh bằng Gemini AI #ảnh ghép với gia đình #trào lưu AI #Trào lưu ghép ảnh AI #Ảnh Polaroid với gia đình

Xem thêm

