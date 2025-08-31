Trao Huân chương Quân công tặng Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng

TPO - Chiều 31/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng - những người đã có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho 8 tướng lĩnh cấp cao, gồm Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản và Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự buổi lễ có các tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội và đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Ba Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì, gồm: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích đối với cá nhân; đồng thời, là sự ghi nhận những cống hiến xuất sắc, trách nhiệm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong suốt chặng đường vẻ vang đã qua.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong suốt hơn 80 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Là một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, son sắt lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; luôn xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng cho biết, thời gian qua, toàn quân thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Trong nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng, quốc phòng, an ninh đối ngoại được tăng cường, vị thế, uy tín của đất nước được nâng cao...

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt, tác động rất lớn đến tình hình đất nước và nhiệm vụ của Quân đội.

Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc.

“Chúng ta rất vui mừng và tự hào về những kết quả, thành công vừa qua, đó là công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là đội ngũ cán bộ tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; trong đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn là “chủ chốt” của nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao cho Quân đội”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Phan Văn Giang.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đồng thời cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã luôn đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, động viên, đồng cam cộng khổ trong suốt quá trình công tác.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được trong công tác ngày hôm nay còn khiêm tốn, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

“Dù bất kỳ ở cương vị nào, từ người chiến sĩ đến cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội, chúng tôi đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội, của Nhân dân lên trên hết”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.