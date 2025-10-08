Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trao 105 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó tại Lào Cai

Thành Đạt

Ngày 8/10, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức chương trình Lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường". Chương trình trao 105 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình đã có hành trình 22 năm, trao hàng chục nghìn suất học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Với thông điệp năm 2025 "Một tấm lòng - Vạn khát vọng", chương trình lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối hàng vạn trái tim đồng hành, nâng bước cho tuổi trẻ trên hành trình chạm đến ước mơ tri thức.

12312.jpg
105 suất học bổng được trao tại chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 6 máy tính xách tay và 105 suất học bổng cho các tân sinh viên, mỗi suất 15 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao thêm 2 suất học bổng trị giá 50 triệu cho 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

12306.jpg﻿
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết, trước hết đây là học bổng của khát vọng, bởi chính ý chí và nỗ lực vượt khó của các tân sinh viên đã tạo nên chương trình này. Thứ hai, đây là học bổng của niềm tin, thể hiện sự tin tưởng của xã hội và các nhà hảo tâm dành cho những người trẻ dám mơ ước, dám vươn lên. Và cuối cùng, đây là học bổng khác biệt, không chỉ dành cho người đạt điểm số cao nhất, mà tôn vinh những ai bền bỉ vượt qua nghịch cảnh để có mặt ở giảng đường.

