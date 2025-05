Trang trọng lễ an táng 76 liệt sĩ hy sinh ở Lào về với đất mẹ

TPO - Trong không khí trang nghiêm, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An).