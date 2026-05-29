Trấn Thành nức lời khen một Anh tài, dân tình cứ ngỡ đang đọc "IELTS tiếng Việt"

HHTO - Những lời khen ngợi mà Trấn Thành dành cho album mới Gặp Lại của Binz khiến cư dân mạng chú ý.

Dù đang bận rộn cho dự án phim Hàn Quốc kết hợp cùng Park Bo Gum, Trấn Thành vẫn không quên những sự kiện nổi bật của nền nghệ thuật nước nhà. Vừa qua, nam nghệ sĩ đã công khai dành lời khen cho Gặp Lại - album mới của Biz bằng những từ ngữ "có cánh".

Trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành viết:

Một kho “di sản xúc cảm” đương thời chân thật nhất được viết ra bởi tinh chất của trăn trở, xước trầy, tự vấn, giác ngộ và vượt ngưỡng từ một người nghệ sĩ thực thụ! Anh ta trở mình chuyển hoá đột biến để tan vào 1 kỷ nguyên vận hành mới của thế giới nội tại nơi mọi cảm xúc đều trung thành và những lý do còn hồ nghi trước đó đều được hoá giải!!!! Chúc mừng cho sự tiến hoá của trái tim đã đạt ngưỡng rung động. Respect công trình này!!!! Love your words BINZ!!!!!!

​Bên cạnh những đánh giá về album Gặp Lại của Binz, cư dân mạng còn liên tục bày tỏ phản ứng dở khóc dở cười trước cách sử dụng từ ngữ của Trấn Thành. Có khán giả còn đùa rằng phải chăng đây chính là trình độ "IELTS tiếng Việt", và phải tham khảo phiên bản đơn giản hơn mới hiểu được hết ý tứ.

Album của Binz được Trấn Thành khen ngợi.

Từ trước đến nay, Trấn Thành không ít lần chia sẻ những sản phẩm âm nhạc, phim ảnh của đồng nghiệp, không gói gọn trong vòng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Vì vậy, tương tác của Trấn Thành - MC quen mặt của Vũ trụ "Say Hi", và Binz - Anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên khiến ai nấy vô cùng thích thú.

Tương tác của Trấn Thành và Binz khiến khán giả hoài niệm thời Rap Việt.

Ra mắt vào cuối tháng 5 vừa qua, album Gặp Lại cho thấy phong cách mới lạ từ Binz, đầy chất tự sự hơn thay vì theo hướng "tiệc tùng", sôi động như các sản phẩm trước. Đặc biệt trong đó, ca khúc Em và nam rapper trình bày cùng SOOBIN thu hút sự chú ý, được đánh giá là cảm động ngay cả đối với những người chưa yêu bao giờ.