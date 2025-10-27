Trải nghiệm thử thách đi bộ, nhận thưởng hấp dẫn cùng PVcomBank

Từ ngày 22/10 đến hết 15/12/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai hoạt động gamification “PVGo - Hành trình vạn dặm từ bước chân nhỏ bé”, mang đến cho khách hàng cơ hội nhận hơn 1.000 giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 300 triệu điểm PVOne.

Theo đó, khách hàng cá nhân sở hữu tài khoản thanh toán của PVcomBank chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng Ngân hàng số PVConnect, truy cập tính năng “PVGo” và chọn đồng ý kết nối với ứng dụng sức khỏe trên điện thoại (Apple Health với iOS; Google Fit/Health Connect với Android) để tham gia chương trình.

Khám phá “thành phố ảo”, mở khóa địa danh Việt Nam

Hệ thống của PVConnect đã thiết lập sẵn 4 “thành phố ảo” với tổng cộng 40 địa danh nổi tiếng ở Việt Nam, có chức năng tự động ghi nhận và cập nhật số lượng bước chân của khách hàng theo hành vi thực tế.

Tham gia trải nghiệm “PVGo - Hành trình vạn dặm từ bước chân nhỏ bé”, ngoài mục tiêu nâng cao sức khỏe thông qua hoạt động đi bộ hằng ngày, người chơi còn có thể tích lũy số bước chân để mở khóa các địa danh và thu thập về những mảnh chữ cái như: Mở, Tiềm năng, Tương lai, PV, com, Bank…

Với những cụm từ tích lũy thành công theo đúng thể lệ của chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được hơn 1.000 giải thưởng hấp dẫn từ PVcomBank, trong đó có 01 Giải Đặc Biệt trị giá 36 triệu điểm PVOne – dành cho người chơi thu thập đầy đủ các mảnh chữ cái ghép thành nội dung “PVcomBank - Mở tiềm năng tương lai”.

Từ ngày 22/10, khách hàng có thể trải nghiệm tính năng PVGo trên nền tảng PVConnect để tham gia chinh phục thử thách đi bộ với các “địa điểm ảo” nổi tiếng tại Thủ đô Hà Nội. Những địa điểm khác gắn liền với văn hóa, lịch sử của Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM sẽ lần lượt được kích hoạt vào các ngày 03/11, 16/11 và 30/11.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, kết quả thành tích cá nhân – gồm số lượng bước chân, các địa điểm đã hoàn thành, mảnh chữ cái thu thập thành công… – đều được cập nhật liên tục và chính xác theo thời gian thực, đảm bảo quá trình trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch cho tất cả khách hàng.

Kết hợp thể thao và công nghệ – Tăng sức khỏe, gắn kết cộng đồng

Hoạt động gamification trên nền tảng PVConnect không chỉ mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người dùng, mà còn khuyến khích lối sống năng động, gắn hoạt động thể thao với công nghệ để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Người chơi còn được khám phá danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu với đất nước Việt Nam – theo cách trẻ trung, sáng tạo.

Với phương châm “Không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng”, PVcomBank tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái đa tiện ích PVConnect với hơn 200 tính năng ưu việt, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tài chính cá nhân từ giao dịch, mua sắm, đến quản lý tài chính thông minh.

Hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, PVcomBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ trên nền tảng trực tuyến, mang đến những trải nghiệm tài chính hiện đại, thân thiện và tiện ích nhất cho người dùng.